Практика использования в регионе QR-кодов будет продолжена и расширена

С учётом роста темпов вакцинации и стабилизации в регионе ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией практика использования QR-кодов будет продолжена и после окончания нерабочих дней, заявил на вчерашнем оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«С 11 ноября использование QR-кодов распространяется на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, спа-салонов, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах. Сохраняется система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, фитнес-клубов, культурных и спортивных мероприятий – то, что было ранее введено», – подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что альтернативой QR-кодам являются справки, сделанные на бумажном носителе, – о полном курсе вакцинации против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа, о перенесённом в течение последних 6 месяцев заболевании либо о медицинских противопоказаниях для вакцинации.

«Прошу отнестись с пониманием, что сотрудники организаций, которые вы посещаете, вправе попросить вас предъявить документ, подтверждающий вашу личность: паспорт, водительские права или удостоверение. Чтобы было понятно, что это именно вы и ваш QR-код», – отметил Андрей Чибис.

Он также акцентировал внимание на том, что данные правила не распространяются на тех, кто не достиг возраста 18 лет.

По словам Андрея Чибиса, персональный QR-код по-прежнему можно получить через «Госуслуги» или в МФЦ. Во время нерабочих дней сотрудники многофункциональных центров области помогли более чем полутора тысячам северян зарегистрироваться в личном кабинете «Госуслуг» или распечатать сертификаты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно губернатор сообщил, что ввиду популярности выездного МФЦ в мурманском ТРЦ «Плазма» его работа будет продолжена в ежедневном формате с 13.00 до 19.00.

«Эти возможности позволят северянам максимально сохранить активность и поддержат предпринимателей, особенно в преддверии новогодних праздников. Это необходимо для того, чтобы нам не пришлось вводить новые ограничения на работу бизнеса. Рассчитываю, что с каждым днём всё больше наших граждан будут проходить вакцинацию, которая повышает выработку коллективного иммунитета и обеспечивает личную безопасность», – резюмировал Андрей Чибис.