Практика показывает, что там, где активнее жители, там и объекты благоустройства появляются чаще

Чтобы активизировать участие жителей флотской столицы в голосовании за объекты, включенные в программу Инициативного бюджетирования по комфортной городской среде, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева встретились с членами инициативных групп на объектах благоустройства.

Ежегодно в Североморске появляются новые объекты, построенные в рамках инициативного бюджетирования. Вот и на 2023 год во флотской столице запланировано благоустройство трёх таких объектов: хоккейного корта в посёлке Сафоново, входной группы в городской парк и сквера на улице Гаджиева, 15% финансирования которых будет идти за счёт муниципального бюджета, 72% за счёт средств областного бюджета и 13% необходимо будет собрать жителям и спонсорам из числа коммерческих структур.

Один из таких объектов может появиться в посёлке Сафоново на том месте, где ещё в советские годы был теннисный корт, футбольное поле, площадка для городков, трибуны для зрителей. Здесь, по инициативе депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Святослава Мордасова уже выполнен большой объём работ: сделан дренаж, слоем в полтора метра отсыпана пескогравийная смесь и отсев, выполнена планировка площадки. Для того чтобы проект попал в перечень объектов, подлежащих финансированию из областного бюджета, необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 1514 жителей Североморска. На данный момент за этот проект отдано более 700 голосов.

Как минимум 1514 голосов должно быть собрано за каждый из трёх объектов.

На встречу прибыли, кроме депутата Святослава Мордасова, члены инициативной группы. Один из членов инициативной группы Максим Квеглис сказал, что проживает в посёлке Сафоново с 1986 года. На этом месте в советские годы был теннисный корт, футбольное поле, которое зимой превращалось в каток, и площадка для игры в городки. Естественно, и он, и жители посёлка, воинских частей, расположенных в Сафоново, хотят, чтобы этот проект был реализован. Татьяна Никитенко с ностальгией вспомнила, что ещё ребёнком каталась здесь на коньках, она хочет, чтобы и нынешней ребятне была предоставлена такая возможность, а взрослым для игры в хоккей. Хоккейный корт будет востребован и командой «Гроза», состоящей из военнослужащих 45 армии ВВС и ПВО.

Евгений Алексеев призвал жителей принимать более активное участие в голосовании, хотя, этот процесс непростой из-за голосования через «Госуслуги». К процессу голосования нужно активнее привлекать молодёжь, которая уже с 14 лет имеет право отдать свой голос в выборе проекта благоустройства.

Евгения Гордеева отметила, что практика показывает, там, где активнее жители, там и объекты благоустройства появляются чаще.

Ещё одним потенциальных объектом для инициативного бюджетирования может стать сквер на улице Гаджиева. Член инициативной группы Мария Лукина обратила внимание на необходимость установки в сквере освещения, на ремонте лестниц, установке пандусов, проведении озеленения.

- В этом районе нет места для отдыха пожилых людей. Через этот сквер учащиеся идут в школу, ведут детей мамы в детские сады, проходят жители близлежащих домов от остановки автобуса, а освещение отсутствует, - посетовала Мария Лукина.

За данный проект пока что проголосовали 525 североморцев. А ведь решение по выбору объектов инициативного бюджетирования будет приниматься по результатам голосования североморцев. В проект по инициативному бюджетированию будут включены два объекта, набравшие наибольшее количество голосов.

Возле входной группы в городской парк своим мнением поделилась член инициативной группы Алла Петросян. «Входная группа должна украшать парк и радовать людей. Здесь люди отдыхают, и с момента входа в парк у них должно формироваться хорошее настроение», - сказала Алла Рафаиловна. Она эмоционально призвала жителей голосовать за включение Входной группы в городской парк в перечень объектов инициативного бюджетирования.

В конечном итоге, будем ли мы жить в более комфортных условиях, зависит от самих жителей, от их активности в ходе голосования.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13300-pobedyat-te-kto-naberet-bolshe-golosov/#news-gal-9