Практики Мурманска в сфере управления муниципальными финансами отмечены Минфином России

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2022 году на сайте Министерства финансов РФ был опубликован сборник лучших практик в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Мурманск был отмечен в числе 29 муниципалитетов, показавших хорошие результаты. Практики заполярной столицы в сфере управления муниципальных финансов рекомендованы к распространению, а также наряду с инициативами победителей включены в сборник. Эксперты дали высокую оценку управлению муниципальным долгом администрацией Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в этом году инициативы в сфере управления муниципальными финансами на федеральном этапе конкурса представили 220 участников из 64 регионов страны. Практики оценивались с учётом их влияния на несколько факторов: повышение эффективности управления финансами, возможность тиражирования в других муниципальных образованиях, а также направленность на решение существующих финансовых проблем, связанных с формированием и исполнением местного бюджета. При выявлении наиболее успешных инициатив учитывалось появление или сохранение долгосрочных, устойчивых позитивных изменений качества управления муниципальными финансами, содействие достижению сбалансированности системы, росту доходной базы и оптимизации бюджетных расходов, снижение долговой нагрузки и наличие положительной динамики соответствующих показателей.

Ознакомиться с материалами можно на сайте Минфина России. Данные практики могут быть использованы в муниципальных образованиях с целью совершенствования управления муниципальными финансами.