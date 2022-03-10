Практики Мурманской области по цифровизации в сфере транспорта в Арктической зоне признаны лучшими на федеральном конкурсе

Мурманская область вошла в число победителей Федерального конкурса лучших практик развития и цифровизации городской среды, благоустройства общественных и дворовых пространств в Арктической зоне Российской Федерации.

Кольское Заполярье заняло первое место в номинации «Лучшие практики цифровизации в сфере транспорта в Арктической зоне» с проектом Единой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС МО). Эта система представляет собой модульную систему сбора и аналитики транспортных потоков в режиме реального времени.

«Благодаря плотному взаимодействию Министерства цифрового развития Мурманской области, регионального Минтранса и органов местного самоуправления ЕПУТС МО сегодня имеет фактически реализованных 5 модулей (из 16) и 6 подсистем (из 35), которые содержат высокоточную цифровую модель дорожной сети с данными о дорогах. Благодаря внедрению платформы появилась возможность отслеживать в онлайн-режиме 414 единиц транспортных средств, контролировать 89 маршрутов, в том числе – межмуниципальные, прогнозировать в режиме реального времени транспортную ситуацию, оперативно предоставлять актуальную информацию об изменении дорожного движения на улично-дорожной сети, проводить анализ инцидентов и ДТП, а также предоставлять доступ горожанам к информации о маршрутах транспорта общественного пользования, с отображением движения транспорта в популярных приложениях Яндекс.Карты и 2ГИС», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отмечает, что внедрение системы осуществлялось на базе полностью отечественной модульной цифровой платформы транспортных решений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442293/#&gid=1&pid=1