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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 15:00

Практики Мурманской области по развитию детского туризма – в числе лучших

В Нижнем Новгороде в рамках программы «Столица детского туризма» стартовал форум по развитию детского туризма. На него были приглашены финалисты конкурса детских туристских проектов. В нём приняли участие 56 регионов, было подано 189 заявок. От Мурманской области в финал прошли 4 проекта. Они получили экспертную поддержку и координацию со стороны регионального комитета по туризму.

«Развитию детского туризма в нашем регионе уделяется особое внимание. Ведь Мурманская область уникальна по разнообразию локаций и форм досуга, которые она может предложить туристам. Причём, что-то интересное, самобытное и полезное есть буквально в каждом уголке Кольского заполярья. Очень важно знакомить со всем этим богатством не только взрослое население, но и самых маленьких граждан страны. В этом году мы впервые выпустили уникальный путеводитель по региону для детей «На Севере отдыхать с детьми», его можно получить в Туристском информационном центре, который расположен в мурманском деловом центре «Арктика», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Гран-при конкурса получил проект, подготовленный под руководством АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» авторами проекта ООО «Норд СТОУН» и учёными КНЦ РАН – тур «Юный исследователь в Хибинах».

«Это действительно уникальный продукт, позволяющий воспитать настоящих исследователей-геологов благодаря совместной работе туроператора и учёных Кольского научного центра. Этот турпродукт предлагается в течение нескольких лет, и за это время каждый пятый юный исследователь, побывавший в такой мини экспедиции, стал студентом вуза естественно-научной направленности. Проект был оценён членами жюри и получил гран-при в номинации «Экологический туризм», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

3 место в номинации этнокультурные проекты занял проект «Сказочная круговерть на Кольском» от туроператора ООО «Северное сияние», подготовленный совместно с Мурманской детско-юношеской библиотекой и музеем истории города Колы.

2 место в этой же номинации занял проект «Бело море – наше поле. В гости к поморам», разработанный специалистом Туристского информационного центра Терского района Ольгой Костровой, сотрудником администрации Кандалакшского района Мариной Бевко совместно с туроператором «Рокан-тур» (г. Кандалакша), сообщает комитет по туризму Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266480%2Fwall-148376343_57895

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