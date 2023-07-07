Практики развития библиотечной сферы Мурманской области представлены на форуме новых регионов России

С 4 по 8 июля в Ростове-на-Дону проходит I Форум библиотек новых субъектов Российской Федерации. Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова поделилась лучшими практиками библиотек, рассказала о самых ярких проектах и новых форматах работы с аудиторией.

«На территории Мурманской области реализуется стратегический план «На Севере – жить», основанный более чем на 500 обращений северян. Важной частью плана является Концепция развития культуры Мурманской области до 2030 года, основная идея – сохраняя традиции, опираясь на опыт ведущих деятелей культуры Заполярья, изучая опыт больших городов, идти в ногу со временем, трансформируя культурные пространства, вовлекать молодёжь в культурный диалог. Серьёзной опорой в выполнении задач сегодня становятся библиотеки, ведь именно они являются культурным кодом России и в них сосредоточено всё многообразие традиций нашей страны», – отметила глава минкульта Мурманской области.

Также в ходе форума Ольга Обухова представила опыт реализации нацпроекта «Культура» по перезагрузке библиотек по модельному стандарту. Она сообщила, что до конца года в Мурманской области при поддержке Минкультуры РФ будет открыто уже 24 модельные библиотеки. По числу обновленных пространств регион первый в СЗФО и входит в пятёрку лидеров по всей России.

Активную поддержку библиотечной сфере оказывает региональное правительство. В своем выступлении Ольга Обухова отметила наиболее успешные практики – оснащение и обновление муниципальных библиотек, развитая система грантовой поддержки проектов НКО и частных творцов, реализация всероссийских акций и проектов по поддержке чтения и литературного творчества, а также включение библиотечных площадок в программу масштабных культурных событий, туристических маршрутов, волонтёрскую деятельность и реализацию молодёжной политики.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с 10 по 17 июня 2023 года в столице Кольского Заполярья проводилось масштабное событие в регионе – Всероссийский библиотечный конгресс. Более 900 специалистов библиотечного дела со всей страны в течение 4 дней работали на 37 секциях и 23 тематических круглых стола, а также поучаствовали в 4 образовательных курсах повышения компетенций. На площадках рассматривались самые разные вопросы: работа библиотек в условиях глобального вызова – проведения специальной военной операции, библиотеки как носители культурного кода России, продвижение и изучение чтения, библиотечные технологии и креативные индустрии, интеграция библиотек в сферу туризма, формирование и сохранность фондов.

I Форум библиотек новых субъектов Российской Федерации, организованный Библиотекой иностранной литературы имени Рудомино при поддержке Российской библиотечной ассоциации и федерального Министерства культуры, призван представить передовой опыт отечественных библиотек для интеграции учреждений новых субъектов страны в единую культурную систему. В мероприятии учувствуют представители ведущих региональных и федеральных библиотек, а обсуждения на площадках форума посвящены формированию и сохранности библиотечных фондов, менеджменту и маркетингу библиотек, работе с читателями, а также цифровизации, профессиональному образованию и кадровой политике учреждений. В программу также включены творческие лаборатории, практикумы и презентации крупнейших российских издательств.

Фото: https://gov-murman.ru