Практики создания объектов социальной инфраструктуры из Мурманской области приглашаются к участию в конкурсе «МАРТ»

Стартовал приём заявок на конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ». К участию приглашаются проекты социальной инфраструктуры, реализующиеся на территории региона, сохраняющие и укрепляющие в своей работе традиционные духовно-нравственные ценности, или проекты, планируемые к реализации.

Принять участие в конкурсе могут представители ключевых отраслей социальной инфраструктуры, включая образование, культуру, спорт, социальную защиту населения и санаторно-курортное лечение. Среди участников могут быть органы государственной власти федерального и регионального уровней, органы местного самоуправления, инициаторы проектов, инвесторы, концессионеры и частные партнёры.

Подробная информация о категориях участвующих в отборе проектов, этапах и сроках проведения конкурса доступна на официальном сайте конкурса.

Организаторы конкурса – комитет Государственной думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению, Негосударственный институт развития «ТРАНСПРОЕКТ» и Федеральный Народный Совет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/