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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.25 18:00

Практики учреждений социального обслуживания населения Мурманской области отмечены «Многодетной Россией»

Общественная организация, объединившая многодетные семьи всей страны, с 2021 года проводит конкурсы и собирает лучшие социальные практики в федеральный банк в рамках проекта «Многодетная Россия». В этом году традиционно проекты из Мурманской области вошли в число лучших.

Учреждения социального обслуживания населения Мурманской области ежегодно участвуют в конкурсных отборах и входят в число лучших. Среди них проекты ГОАУСОН «Мончегорского КЦСОН» – мастерские «Студия успешности», «Маленький актёр» и «Глиняная игрушка», где семьи в рамках увлекательного досуга формируют эффективную коммуникацию, а также социальные практики, направленные на повышение качества жизни и социальное сопровождение семей, такие как проект «Семьи Заполярья».

В текущем году конкурс «Будущее – это мы» привлёк к участию 130 организаций и объединений многодетных семей, а также индивидуальных заявителей – всего из 70 регионов. В числе лидеров сразу три практики из Мурманской области:

  • просветительско-мотивационная программа «МЫ – семья» Елены Трапезниковой, которая направлена на комплексную психологическую поддержку и творческую самореализацию семей военнослужащих;
  • социальный проект для многодетных замещающих семей «Вахта памяти», который реализуется Службой сопровождения замещающих семей ГОБУ МО ЦППМС-помощи в городе Кировске;
  • практика Мончегорского комплексного центра «Семейное пространство «На активной волне», которая ориентирована на повышение качества жизни, развитие социальной активности семей и повышение психологической устойчивости.

Ежегодно лучшие практики пополняют электронный каталог, а авторы получают возможность представить свои достижения широкой общественности.

«Мурманская область традиционно демонстрирует достойные результаты. Стабильный интерес организаций и общественных объединений к участию говорит о высоком уровне социальной ответственности и инновационном подходе к решению общественных задач. Уверена, что проекты северян продолжат вносить вклад в развитие социальной сферы», – подчеркнула руководитель проекта «Многодетная Россия» Наталья Карпович.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548458/#&gid=1&pid=1

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