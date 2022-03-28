Практику отправки годичных дрейфующих экспедиций «Северный полюс» планируют возобновить уже в этом году. Но не на льдине, а на платформе

Старт первой экспедиции ледовой самодвижущейся платформы «Северный полюс» по изучению Арктики запланирован на сентябрь, сообщил 25 марта глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Мы главенствуем в Арктике. В рамках этого главенства было дано поручение нашим президентом. И ледовая самодвижущаяся платформа - дом для науки в арктических льдах, которая может автономно два года работать, люди могут совершать новые открытия, приносить результаты, плоды, которые так долго ждали. (Платформа) должна в июле встать под флаг, а в сентябре уйти первая экспедиция», - сказал он на заседании коллегии Росгидромета.

Козлов также пригласил к сотрудничеству в рамках изучения Арктики коллег из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как пишет ТАСС, водоизмещение «Северного полюса» составляет более 10 тысяч тонн, максимальная автономность работы станции по запасам провизии составляет один год, по запасам топлива - два года. Платформа оснащена бортовым научным комплексом, состоящим из 15 лабораторий, и мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах. Научно-исследовательский штат «Северного полюса» - 34 человека.

Платформа позволит возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций «Северный полюс», прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов.

Фото: https://smotrim.ru/video/2251800