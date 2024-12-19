Правда и мифы об удержаниях из заработной платы

Гострудинспекция в Мурманской области развенчает мифы об удержании из заработной платы.

МИФ

Удержания из заработной платы могут производиться только по судебным исполнительным документам.

ПРАВДА

Удержания из заработной платы могут производиться по таким основаниям как:

- погашение задолженности перед работодателем;

- возмещение ущерба, причиненного работодателю виновными действиями работника;

- исполнение решения суда (по исполнительным документам);

- в результате исполнения работодателем обязанностей налогового агента по исчислению налога на доходы физических лиц;

- исполнение воли работника на удержание (если такая возможность предусмотрена федеральным законом).

МИФ

Сумма удержаний из заработной платы может быть любой.

ПРАВДА

По общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20% от суммы заработка. Размер удержаний по нескольким исполнительным листам не должен превышать 50% суммы заработной платы работника (ч. 2 ст. 138 ТК РФ).

Исключения, когда размер удержаний может достигать 70%:

- отбывание работником исправительных работ;

- взыскание алиментов на несовершеннолетних детей;

- возмещение вреда, причиненного здоровью другого лица;

- возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца;

- возмещении ущерба, причиненного преступлением.

МИФ

При возмещении ущерба по вине работника, работодатель вправе взыскать упущенную выгоду.

ПРАВДА

Работодатель не может взыскать с работника неполученные доходы (упущенную выгоду).

За причиненный ущерб работник несёт материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. В случаях, установленных ст. 243 ТК РФ, работник может быть привлечён к полной материальной ответственности, то есть, к возмещению причиненного работодателю прямого действительного ущерба в полном объёме.

МИФ

Работодатель вправе производить удержание, даже если работник не согласен с его основаниями.

ПРАВДА

При несогласии работника с основанием или размером удержания, за исключением удержания за неотработанные дни отпуска при увольнении, взыскать с работника денежные средства можно только через суд.