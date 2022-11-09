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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 10:00

Правила обеспечения россиян средствами индивидуальной защиты обновили

МЧС России разработало приказ «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Проект приказа учитывает угрозы биологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия россиян. Новое положение предлагается утвердить взамен нынешнего, действующего с 1 октября 2014 года. Разработанный документ требуется для приведения нормативной правовой базы МЧС в соответствие с действующим законодательством. Главное изменение — в положении конкретно прописывается, кого обеспечат средствами индивидуальной защиты. В список вошли все работающие и неработающие граждане, ученики школ, колледжей и вузов, осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, а также подозреваемые, находящиеся в СИЗО.

Ещё одно изменение — в новой версии положения прописаны функции органов местной власти, которые содержатся в нескольких законодательных актах. Сейчас по закону:

органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

органы местного самоуправления самостоятельно создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

к вопросам местного значения относятся вопросы создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а финансирование обязательств, возникающих в связи с решением этих вопросов, исполняется за счет средств местного бюджета;

запасы «иных средств» включают в себя средства радиационной, химической и биологической защиты, в т. ч. средства индивидуальной защиты.

Эти обязанности прописаны в законах «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлении «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». МЧС предлагает закрепить в новом положении эти полномочия органов местного самоуправления по вопросу создания, накопления, хранения и использования средств индивидуальной защиты.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 5 декабря. В случае принятия проекта приказа документ вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.


Фото: https://gov-murman.ru

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