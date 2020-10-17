Правила противопожарного режима изменены

Правительство России утвердило новые Правила противопожарного режима в стране, в которых появились и новые разделы. Например, о том, как продавать и применять пиротехнику и специальные сценические эффекты. Отдельно прописан порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В инструкцию о мерах пожарной безопасности теперь потребуется включить информацию о порядке содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.); обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.); сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей или с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые сейчас требуют составления акта или протокола, придётся дополнительно фиксировать в этом журнале.

Новые правила начнут действовать с 2021 года, отмечает Министерство юстиции Мурманской области.