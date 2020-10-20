Правила техосмотра автомобилей изменились

Правительство России утвердило новые правила проведения технического осмотра транспортных средств.

Новыми правилами установлен порядок оказания услуг по проведению технического осмотра, в том числе с использованием передвижной диагностической линии, включая процедуру подтверждения соответствия автомобиля, его частей и дополнительного оборудования обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Кроме того, правилами предусмотрены особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий, а также порядок аннулирования диагностической карты.

«Поправки внесены для того, чтобы транспортные средства могли быть допущены к участию в дорожном движении как в России, так и за её пределами», – пояснили в региональном Минюсте.

Правила вступят в силу с 1 марта 2021 года и будут действовать до 1 марта 2027 года.