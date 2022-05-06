Автопарк ГОУП «Мурманскводоканал» пополнился новой автомобильной техникойВ Мурманске прошла первая репетиция военного парада
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.22 13:30

Правильно собираем мусор во время субботников! Регоператор Мурманской области разъясняет правила проведения уборки территорий после зимы

В Мурманской области стартовали субботники. В связи с этим Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает правила складирования отходов после уборочных мероприятий.

Участники субботников могут размещать мешки с собранным мусором на контейнерных площадках или местах сбора отходов. В этом случае их вывезут в штатном режиме в соответствии с графиками вывоза ТКО. В случае, если площадки находятся далеко от мест уборки, то адреса (ориентиры), по которым оставлены мешки, необходимо сообщить в штабы по уборке территорий местных администраций. Собирать мешки вдоль дорог, в лесополосах, у берегов водоёмов будут соответствующие муниципальные службы.

Регоператор просит жителей Мурманской области не складывать на контейнерную площадку строительный мусор (куски бетона, кирпич, бой кирпича, остатки от разбора домов, гипсокартонные листы, вентиляционные блоки, панели и плиты перегородок и т.п.), старые автошины. Это приводит к захламлению контейнерной площадки и затрудняет выгрузку мусора из баков. То же касается и спиленных веток, стволов деревьев – в соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда порубочные остатки, образующиеся при уходе за деревьями и кустами, не относятся к твёрдым коммунальным отходам, а следовательно их вывоз должны осуществлять управляющие компании.

Бытовой мусор, собранный в рамках уборок придомовых территорий жильцами по собственной инициативе – бутылки, банки, пластик, бумажные отходы, лучше сложить в мусорные контейнеры. Мусоровывозящие компании вывозят их ежедневно. Дополнительная упаковка такого мусора в строительные мешки и картонные коробки и последующее их складирование на площадках для крупногабаритных отходов нежелательны, поскольку площадки КГО, в соответствии с принятыми в Российской Федерации санитарными нормами и правилами, очищаются от коммунальных отходов только раз в неделю. 

Контакт-центр Мурманского филиала АО «Ситиматик» работает в штатном режиме, за исключением выходных дней: 8, 9 и 10 мая. Его телефон - 8-800-707-13-71. На «горячую линию» граждане могут обратиться по любым вопросам, связанным с услугой обращения с ТКО, с 9.00 до 17.30.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале выявлено значительно меньше фальшивых денег, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,15 рубля, евро – на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика