Правильно собираем мусор во время субботников! Регоператор Мурманской области разъясняет правила проведения уборки территорий после зимы

В Мурманской области стартовали субботники. В связи с этим Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает правила складирования отходов после уборочных мероприятий.

Участники субботников могут размещать мешки с собранным мусором на контейнерных площадках или местах сбора отходов. В этом случае их вывезут в штатном режиме в соответствии с графиками вывоза ТКО. В случае, если площадки находятся далеко от мест уборки, то адреса (ориентиры), по которым оставлены мешки, необходимо сообщить в штабы по уборке территорий местных администраций. Собирать мешки вдоль дорог, в лесополосах, у берегов водоёмов будут соответствующие муниципальные службы.

Регоператор просит жителей Мурманской области не складывать на контейнерную площадку строительный мусор (куски бетона, кирпич, бой кирпича, остатки от разбора домов, гипсокартонные листы, вентиляционные блоки, панели и плиты перегородок и т.п.), старые автошины. Это приводит к захламлению контейнерной площадки и затрудняет выгрузку мусора из баков. То же касается и спиленных веток, стволов деревьев – в соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда порубочные остатки, образующиеся при уходе за деревьями и кустами, не относятся к твёрдым коммунальным отходам, а следовательно их вывоз должны осуществлять управляющие компании.

Бытовой мусор, собранный в рамках уборок придомовых территорий жильцами по собственной инициативе – бутылки, банки, пластик, бумажные отходы, лучше сложить в мусорные контейнеры. Мусоровывозящие компании вывозят их ежедневно. Дополнительная упаковка такого мусора в строительные мешки и картонные коробки и последующее их складирование на площадках для крупногабаритных отходов нежелательны, поскольку площадки КГО, в соответствии с принятыми в Российской Федерации санитарными нормами и правилами, очищаются от коммунальных отходов только раз в неделю.

Контакт-центр Мурманского филиала АО «Ситиматик» работает в штатном режиме, за исключением выходных дней: 8, 9 и 10 мая. Его телефон - 8-800-707-13-71. На «горячую линию» граждане могут обратиться по любым вопросам, связанным с услугой обращения с ТКО, с 9.00 до 17.30.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».