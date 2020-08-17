«Правило трёх п» - пощупай, посмотри, покрути, или Как обезопасить себя от подделок

В банковском секторе Мурманской области во II квартале текущего года было выявлено 4 поддельные банкноты Банка России, что почти в два раза меньше, чем в I квартале 2020 года. Cреди выявленных в апреле-июне подделок две банкноты номиналом 5000 рублей, по одной - 2000 рублей и 1000 рублей.

Снижение количества выявленных поддельных банкнот в Мурманской области может быть связано с периодом ограничительных мер, когда люди отдавали предпочтение безналичным способам оплаты.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, для пресечения распространения поддельных денег Банк России ежегодно проводит обучение кассовых работников банков и крупных торговых центров по вопросам подлинности и платежеспособности денежных знаков.

Подробная информация о признаках подлинности российских денег опубликована на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Наличное денежное обращение». Пользователи мобильных устройств могут узнать о признаках подлинности российских банкнот с помощью приложения «Банкноты Банка России», чтобы самостоятельно проверить их на реальных деньгах.

«Чтобы обезопасить себя от подделок, мы рекомендуем применять «правило трёх п» - пощупай, посмотри, покрути. Если подлинность банкноты вызывает сомнения, следует обратиться в любой коммерческий банк для проведения экспертизы. Прошедшие проверку деньги вернут в том же банке наличными или зачислят на банковский счет, а фальшивые передадут в полицию», - поясняет заместитель управляющего Отделением Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России Владимир Колесник.

На экспертизу в Банк России поступают банкноты, поврежденные из-за попыток граждан «дезинфицировать» их с помощью микроволновых печей, химикатов, содержащих спирт и хлор. В результате банкноты повреждаются настолько сильно, что теряют платежеспособность и не могут быть обменены.

«Самостоятельная дезинфекция банкнот может привести к потере денег. Такие действия не имеют смысла, потому что Банк России выдает банкам наличные, которые полностью безопасны, их выдерживают «на карантине» в течение срока, достаточного для полного уничтожения вируса. Кредитным организациям также рекомендовано перед выдачей клиентам наличных денег или их загрузкой в банкоматы выдержать «карантинные» сроки», - сказал Владимир Колесник.