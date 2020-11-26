«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

26 ноября состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, представители органов исполнительной власти, прокуратуры. Вёл заседание первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко.

Парламентарии одобрили в окончательном чтении проект закона Мурманской области «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». Опекунам совершеннолетних недееспособных граждан предлагается выплачивать ежемесячно вознаграждение в размере 17 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Процедуру третьего чтения прошёл проект закона, вносящий корректировки в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. Доходы ТФОМС вырастут почти на 250 миллионов рублей, расходная часть увеличится на 320 миллионов. Средства будут направлены на дополнительное финансирование медицинских учреждений, работающих в условиях угрозы распространения COVID-19.

Депутаты рассмотрели проекты законов, регулирующие бюджетную и налоговую сферы.

В первом чтении и окончательной редакции приняты законопроекты, связанные с особенностями исполнения бюджета в следующем году.

Один из них приостанавливает до 1 января 2024 года действие норм закона «О Резервном фонде Мурманской области», регламентирующих порядок формирования данного регионального фонда. Другой приостанавливает действие отдельных статей законов, регулирующих полномочия областной Думы в части утверждения субсидий бюджетам муниципальных образований.

В первом чтении принят законопроект, который продлевает на 2021 год действующую льготу по уплате налога на имущество для организаций, попавших в сложную ситуацию в период пандемии. Льготой в виде уменьшения на 50 процентов суммы налога в этом году смогли воспользоваться 230 организаций области.

Депутаты одобрили в первом чтении проект закона, который дополняет виды областных наград и премий. Группа депутатов регионального парламента предлагает учредить особые знаки Мурманской области: «За заслуги в поисковом движении» и «За заслуги в добровольческой деятельности». Знаком Мурманской области «За заслуги в поисковом движении» предполагается награждать участников общественно-государственных, общественных объединений, уполномоченных в соответствии с законодательством на осуществление поисковой работы, связанной с увековечением памяти защитников Отечества, за особые заслуги в проведении поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также иных граждан, имеющих заслуги в содействии указанной поисковой работе. Знаком Мурманской области «За заслуги в добровольческой деятельности» предполагается награждать граждан - осуществляющих добровольческую (волонтёрскую) деятельность.

В рамках заседания Думы прошёл «правительственный час», посвященный ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и мерах по предотвращению ее распространения.

С информацией по вопросу выступил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Отмечая сложность ситуации с коронавирусом, он обратил внимание на то, что количество выздоровевших составляет более 83 процентов. Плановая помощь не приостанавливалась, но пропускная способность учреждений снизилась. Коечный фонд области составляет 1404 места, на сегодня в стационарах находится 1245 человек. На амбулаторном этапе с пациентами работает 14 патронажно-медицинских бригад. Скорая помощь состоит из 24 специализированных бригад. При экстренных состояниях время ожидания скорой помощи составляет порядка 20 минут, неотложной помощи – 3,5 часа.

Депутаты задали министру немало вопросов, касающихся оказания медицинской помощи в городах и маленьких посёлках нашего региона, обеспечения лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты, оплаты труда работников скорой помощи, вакцинации, бесплатного тестирования и ряд других. Прозвучали и предложения, в частности, шла речь о необходимости создания единого медицинского колл-центра.

Проблемы есть, и необходимо совместно находить их решение, подчеркивали участники заседания.

Региональные парламентарии выразили искреннюю признательность всем медицинским работникам области за их нелегкий каждодневный труд и огромные усилия по спасению жизней земляков.

Заседание Думы продолжится 10 декабря.