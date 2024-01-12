Правительство Финляндии продлило ограничения на пересечение границы с Россией ещё на один месяц

Правительство решило сохранить ограничения на пассажирские перевозки на восточной границе до 11 февраля, сообщила глава финского МВД Мари Рантанен на пресс-конференции в четверг.

Она объяснила принятое решение тем, что «национальная безопасность является критически важным вопросом для Финляндии», и что сохраняется угроза «гибридных атак». По её словам, решение об ограничениях может быть отменено или изменено, если в нём больше не будет необходимости.

Рантанен отметила, что продолжит деятельность только пограничная станция Вайниккала, предназначенная для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Напомним, в ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря были открыты погранпереходы Ваалимаа и Ниирала, но в тот же день было принято решение вновь закрыть их на один месяц.