Правительство изменило правила выплат участникам СВО

Кабмин опубликовал два постановления, в которых указаны правила ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Они касаются военных пенсионеров, призванных по мобилизации и отправившихся в зону боевых действий по контракту. Размер ежемесячной компенсации составит 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления начисления этой пенсии. Документ вступает в силу 25 октября, а действие правил распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

На время участия в спецоперации призванным по мобилизации или заключившим контракт военнослужащим приостанавливали выплату пенсий за выслугу лет. Они получали только денежное довольствие. Речь идет о пенсионерах различных силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Государственной противопожарной службы, Наркоконтроля, Росгвардии, а также военных.

В сентябре прошлого года президент подписал указ, возобновляющий выплату пенсий по выслуге лет задействованным в спецоперации. В бюджете на это было зарезервировано более 4 миллиардов рублей. Теперь правительство разработало правила выплаты таких компенсаций, которые они будут получать ежемесячно дополнительно к денежному довольствию.

«Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах.

Отсчетом для начисления компенсации будет день призыва, то есть человек получит эквивалент своей военной пенсии за все время участия в спецоперации. Ее продолжат выплачивать даже если военнослужащий попадет в плен, станет заложником или пропадет без вести. Основанием для прекращения выплат станут только его увольнение с военной службы или смерть. В последнем случае невыданную сумму может получить семья военного.

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