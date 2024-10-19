Правительство изменило правила выплат участникам СВОРоссияне против налога на бездетность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 14:00

Правительство изменило правила выплат участникам СВО

Кабмин опубликовал два постановления, в которых указаны правила ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Они касаются военных пенсионеров, призванных по мобилизации и отправившихся в зону боевых действий по контракту. Размер ежемесячной компенсации составит 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления начисления этой пенсии. Документ вступает в силу 25 октября, а действие правил распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

На время участия в спецоперации призванным по мобилизации или заключившим контракт военнослужащим приостанавливали выплату пенсий за выслугу лет. Они получали только денежное довольствие. Речь идет о пенсионерах различных силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Государственной противопожарной службы, Наркоконтроля, Росгвардии, а также военных.

В сентябре прошлого года президент подписал указ, возобновляющий выплату пенсий по выслуге лет задействованным в спецоперации. В бюджете на это было зарезервировано более 4 миллиардов рублей. Теперь правительство разработало правила выплаты таких компенсаций, которые они будут получать ежемесячно дополнительно к денежному довольствию.

«Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах.

Отсчетом для начисления компенсации будет день призыва, то есть человек получит эквивалент своей военной пенсии за все время участия в спецоперации. Ее продолжат выплачивать даже если военнослужащий попадет в плен, станет заложником или пропадет без вести. Основанием для прекращения выплат станут только его увольнение с военной службы или смерть. В последнем случае невыданную сумму может получить семья военного.

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:40«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)00:00«Гость из Царства Теней» Концерт группы «Ария». '2019 (16+)02:20«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Россияне против налога на бездетность-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика