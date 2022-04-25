Правительство Мурманской области будет компенсировать оплату ЖКУ ветеранам и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере36% соискателей из регионов Северо-Запада хотят переехать в другой регион страны
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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 15:30

Правительство Мурманской области будет компенсировать оплату ЖКУ ветеранам и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере

Правительство Мурманской области будет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере. Об этом ходе оперативного совещания заявил губернатор Андрей Чибис.

«Одна из наших задач – поддерживать ветеранов. Для этого в регионе действует целый ряд социальных мер. И мы приняли решение, что с 1 мая берём на себя обязательства по полной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Мурманской области, а также приравненных к ним категорий граждан», – сообщил о принятом решении глава региона.

Губернатор еще раз поблагодарил участников Великой Отечественной войны  за вклад в будущее нынешних поколений и пожелал им долгих лет жизни, сообщает региональное Министерство информационной политики.

А в это время министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату, приуроченную ко Дню Победы. Размер выплаты составил десять тысяч рублей.

Пенсионный фонд перечислил деньги более чем 20 тысячам ветеранов. Средства были доставлены одновременно с пенсией, уточнил глава Минтруда.

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