Правительство Мурманской области будет сотрудничать с Tele2 в сфере цифровизации экономики региона

Правительство Мурманской области и альтернативный оператор мобильной связи «Мурманск – Tele2» подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Подписи под документами поставили министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина и заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2 Дмитрий Лопатухин.

«Сегодня цифровые технологии помогают эффективнее управлять городским хозяйством, медициной, образованием и транспортом, а людям в удобной форме получать различные услуги, в том числе от государства. Развитие технологий в этом отношении для нас является приоритетным. Мы понимаем, что без доступной и надежной инфраструктуры связи в регионе невозможно развивать современные цифровые сервисы или системы «умных городов». Мы рады содействовать тому, чтобы мобильные операторы были заинтересованы в работе в области, могли строить базовые станции даже в самых отдалённых населённых пунктах», – отметила Зинаида Разживина.

Оператор инвестирует в улучшение услуг связи на территории крупных городов и отдалённых поселений. Цель сотрудничества – взаимодействие Tele2 и областного правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, а также современных цифровых сервисов и услуг для жителей и организаций.

«Мы верим, что соглашение – это шаг к созданию ещё более эффективных механизмов взаимодействия с властями Мурманской области. Развивать связь в условиях Крайнего Севера – серьёзный вызов. Суровые климатические условия, много труднодоступных и отдалённых населённых пунктов. Несмотря на сложную стройку в прошлом году мы добавили стандарт LTE на все базовые станции в регионе. В ряде районов области стали использовать технологию LTE-800, главным преимуществом которой является широкий радиус действия сигнала и хорошая проникающая способность в помещениях», – подчеркнул Дмитрий Лопатухин.

Заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2 добавил, что на основе предиктивной аналитики специалисты Tele2 находят потенциальные «узкие места» и расширяют ёмкость сети именно там, где это необходимо. Такой подход, с одной стороны, позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру, с другой – предугадать ожидания клиентов, которые в итоге получают устойчивую связь и интернет на высоких скоростях.

Так, расширение сети запланировано в Мурманске, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске, в Кандалакшском и Кольском муниципальных округах. Правительство Мурманской области намерено поддерживать внедрение информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры, создавать благоприятные условия для бизнеса.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, компания «Tele2» будет активно содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов в рамках программы «Цифровая экономика». Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора рассматриваются проекты по использованию больших пользовательских данных, распространению технологий интернета вещей (NB-IoT), автоматизации работы предприятий и производств Кольского района. Технологические решения оператора могут быть использованы в системе экологического мониторинга для предприятий области. Сетевая инфраструктура Tele2 также может стать базой для создания региональных виртуальных операторов связи (MVNO).