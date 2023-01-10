Правительство Мурманской области дополнительно выделило 972 миллиона рублей на расселение граждан из аварийного жилья

Расселение жителей Мурманской области из аварийного жилья является одной из приоритетных задач для регионального Министерства строительства. Для реализации мероприятий в этом направлении правительством региона увеличен объём финансирования за счёт средств областного бюджета. Так, на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годы на указанные цели предусмотрено дополнительное финансирование в объёме 972 миллионов рублей, в том числе 309,3 миллиона рублей на 2023 год и 662,7 миллиона рублей на 2024 год.

Как сообщает региональное Министерство строительства, дополнительные средства областного бюджета будут направлены в том числе и на строительство новых домов в целях переселения граждан из аварийного жилья. Всего на расселение из областного бюджета в 2023 году выделен 1,1 миллиард рублей, что в 4 раза превышает объём финансирования на 2002 год.