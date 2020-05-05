Правительство Мурманской области готовит дополнительный пакет мер поддержки пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Правительством Мурманской области разработан дополнительный пакет мер поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В первую очередь речь идёт о туристической, транспортной, строительной и жилищно-коммунальной сферах.

О новых инструментах поддержки говорили на видеоселекторе под председательством губернатора Андрея Чибиса. Так, предлагается субсидировать транспортную отрасль и снизить транспортный налог для предпринимателей, занимающихся перевозками пассажиров. Как рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова, от введения ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции пассажиропоток в общественном транспорте значительно сократился. Кроме того, транспортные предприятия понесли дополнительные расходы на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В строительной отрасли акцент сделан на наращивание объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах региона, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

В связи со снижением собираемости платежей за услуги ЖКХ предлагается выдавать аванс ресурсоснабжающим организациям. Ранее субсидия на возмещение выпадающих доходов предоставлялась по итогам работы в расчетном периоде.

Помимо этого, по поручению губернатора Андрея Чибиса формируется отдельный пакет мероприятий, направленных на поддержку и развитие внутреннего туризма. Уже объявлен конкурс на предоставление субсидии субъектам туриндустрии. Выделенные денежные средства можно направить на создание и обустройство гостиничных комплексов, приобретение крупной техники и другое.

С учетом большого количества поступающих обращений от предпринимателей Мурманской области прорабатывается вопрос расширения перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19.

«Мы должны сделать так, чтобы после пандемии малый и средний бизнес не только смог продолжать работу, но и получил новые возможности для развития на Крайнем Севере. Особенно это касается туризма. Сложившуюся ситуацию с коронавирусом необходимо использовать для системной перезагрузки туристической отрасли. Конечно, важно оперативно запустить дополнительный пакет мер поддержки», – сказал глава региона, подчеркнув, что вопрос введения дополнительных мер поддержки будет подробно рассмотрен на оперативном совещании правительства Мурманской области 6 мая, пишет региональное Министерство информационной политики.