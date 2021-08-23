Правительство Мурманской области и Ассоциация рестораторов и отельеров «ФРиО» подписали меморандум о содействии развитию сферы гостеприимства в Заполярье

22 августа на площадке VI Арктического фестиваля «Териберка» губернатор Андрей Чибис и президент Ассоциации рестораторов и отельеров «Федерация рестораторов и отельеров» Игорь Бухаров подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились о реализации совместных проектов, направленных на комплексное развитие индустрии гостеприимства в Мурманской области, а также оказывать содействие в организации мероприятий по продвижению и популяризации туризма на Крайнем Севере.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одна из ключевых задач – расширение сотрудничества между органами власти, образовательными учреждениями и бизнес-сообществом в сфере туризма, включая гастрономический туризм. В частности, согласно документу, региональное правительство и Ассоциация намерены вести работу по открытию кулинарной школы.

«Мы об этом договаривались во время прошлой встречи с Игорем Бухровым, что запустим у нас проект по созданию лаборатории арктической кухни. Сейчас определяем колледж, где под эгидой руководителя Ассоциации это будет сделано», – по итогам подписания меморандума прокомментировал глава области Андрей Чибис.

«Наша общая задача – повысить уровень подготовки поваров с учетом специфики арктического региона. Это должны быть, действительно, специалисты своего дела, которые смогут удовлетворять запрос современного туриста», – сказал Игорь Бухаров.