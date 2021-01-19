Правительство Мурманской области и ДОМ.РФ подписали соглашение о развитии жилищной сферы в регионе

Мурманская область и ДОМ.РФ подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили глава региона Андрей Чибис, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, а также председатель правления Банка ДОМ. РФ Артем Федорко и генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов. Цель соглашения – развитие жилищного строительства и создание комфортной городской среды в Заполярье.

«Мы заинтересованы в скорейшем выполнении национального проекта «Жильё и городская среда». Расширение сотрудничества с ДОМ.РФ позволит привлечь в регион инвестиции, развить ипотечное кредитование и широко внедрить механизм проектного финансирования застройщиков на Севере. Все вместе активизирует строительство доступного жилья высокого качества, которого так не хватает жителям Мурманской области, а также ускорит формирование комфортной городской среды», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в декабре 2020 года между правительством Мурманской области и ДОМ.РФ было подписано соглашение о развитии рынка арендного жилья в регионе. Первый арендный дом должен начать строиться уже в этом году.