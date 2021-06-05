Правительство Мурманской области и «ЕвроХим» заключили соглашение о сотрудничестве

4 июня на Петербургском международном экономической форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Минерально-химической компанией «ЕвроХим». В церемонии подписания приняли участие губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании «ЕвроХим» Владимир Рашевский.

Участники соглашения признали взаимную заинтересованность в сотрудничестве по стратегическим направлениям деятельности в Мурманской области: увеличении экономического потенциала региона за счёт создания новых высокотехнологичных производственных объектов и инфраструктуры, модернизации и внедрения наилучших доступных технологий на действующих предприятиях, развитии научного и кадрового потенциала для обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами инвестиционных проектов компании.

Власти региона намерены поддержать реализацию крупного инвестпроекта «ЕвроХима» по развитию Ковдорского горно-обогатительного комбината предоставлением действующих на региональном и федеральном уровнях мер государственной поддержки, разработкой нового для региона инструмента – инвестиционного налогового вычета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализуемый проект предусматривает продление срока эффективной работы предприятия, разнос бортов карьера основного месторождения для возможности разработки более глубоких горизонтов залегания полезных ископаемых, модернизацию обогатительного комбината, перенос и строительство новых объектов инфраструктуры, приобретение новой горнодобывающей техники, увеличение производства конечной продукции.