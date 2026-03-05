Правительство Мурманской области и Федерация водных видов спорта России подписали соглашение о сотрудничестве

В Мурманске состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с представителями Федерации водных видов спорта России, по итогам которой подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Федерацией. Документ направлен на развитие и популяризацию водных видов спорта в регионе, укрепление спортивной инфраструктуры и реализацию совместных проектов.

Подписи под соглашением поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

«Мы с коллегами очень подробно обсудили наше дальнейшее взаимодействие. В плавании, как и во многих других видах спорта, у нас есть достойные результаты. В частности, чемпион Павел Самусенко – яркий пример успеха и высокого уровня подготовки. Особенно важно, что, следуя примеру наших спортсменов, всё больше ребят и девчонок активно занимаются этим видом спорта. Со своей стороны мы стараемся развивать инфраструктуру: за последние годы было введено в эксплуатацию несколько бассейнов, и сейчас продолжается строительство новых объектов. С одной стороны, речь идёт о спорте высших достижений. Благодаря упорству тренеров и таланту спортсменов у нас появляются настоящие звёзды. Их успех вдохновляет других и мотивирует заниматься спортом. С другой стороны, плавание – универсальный и доступный вид физической активности. Им удобно заниматься в любом возрасте, и оно полезно для здоровья каждого человека. Поэтому развитию плавания мы будем уделять особое внимание: продолжим инвестировать в инфраструктуру и делать на этом направлении серьёзный акцент», – подчеркнул Андрей Чибис.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин отметил значимость развития наставничества и системной работы по укреплению спортивных традиций региона: «Система наставничества имеет огромное значение: опытные спортсмены передают молодёжи не только знания и навыки, но и традиции побед. Мы нацелены на то, чтобы в Мурманской области эта система была выстроена эффективно. Благодаря поддержке губернатора в регионе активно развиваются водные виды спорта, уже есть свои чемпионы и серьёзная база для движения вперёд. Подготовка к Арктическому форуму водных видов спорта начинается уже сегодня, и мы уверены, что Мурманская область станет одним из флагманов этого направления».

Сегодня плаванием в Мурманской области систематически занимаются 38393 человека – за последние пять лет этот показатель вырос в два раза. С 2001 года реализуется программа «Умею плавать», в рамках которой дети от 6 до 14 лет проходят бесплатное обучение навыкам плавания. С 2020 года обучение прошли 4835 детей. Кроме того, более 44 тысяч жителей региона – пожилые граждане, инвалиды, дети-сироты, участники СВО и другие льготные категории – воспользовались бесплатными сеансами оздоровительного плавания.

В последние годы введены в эксплуатацию новые объекты, в том числе бассейн «Североморец» в ЗАТО г. Североморск, открыт спортивный комплекс «Гольфстрим» в Мурманске, в 2026 году планируется запуск модульного бассейна в Росляково. Продолжается строительство бассейна на Кольском проспекте.

С 2024 года в регионе активно развивается синхронное плавание, открыты профильные отделения, аккредитована региональная федерация. Параллельно ведётся работа по развитию адаптивного спорта: в спортшколе №15 плаванием занимаются 141 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделяется спорту высших достижений. В регионе шесть человек удостоены звания мастера спорта России, один – Заслуженного мастера спорта России, по итогам 2025 года 1075 спортсменов имеют спортивные разряды по плаванию. В прошлом году мурманские пловцы завоевали 24 медали на чемпионатах и первенствах России и международных соревнованиях, включая серебряную медаль чемпионата мира.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки спортивного резерва, повышения квалификации тренеров и судей, модернизации инфраструктуры, а также реализацию межведомственной программы «Плавание для всех», рассчитанной до 2030 года.

Представители Федерации предложили сопровождение подготовки спортсменов Мурманской области, проведение мастер-классов с участием олимпийских чемпионов, организацию учебно-тренировочных сборов, а также экспертное участие в проектировании и оснащении 50-метрового бассейна, который в настоящее время готовится к капитальному ремонту.

Отдельным направлением сотрудничества станет развитие водного поло и расширение соревновательной практики, включая проведение межрегиональных, всероссийских стартов и Арктического форума водных видов спорта на территории Мурманской области.

Подписанное соглашение позволит консолидировать усилия региона и Федерации для повышения доступности плавания, укрепления здоровья жителей и подготовки спортсменов высокого уровня.

Реализация договорённостей будет способствовать достижению национальных целей развития, формированию здорового образа жизни и дальнейшему укреплению статуса Мурманской области как одного из центров развития водных видов спорта на Севере.

Напомним, делегация Федерации водных видов спорта России прибыла в Мурманскую область с официальным визитом 3 марта. Олимпийские чемпионы провели семинар для тренеров и встречу с представителями синхронного плавания Мурманской области, а также мастер-класс для юных пловцов Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563358/#&gid=1&pid=3