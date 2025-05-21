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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 20:05

Правительство Мурманской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Оно предусматривает взаимодействие сторон в области информационных технологий, по подготовке кадров в сфере ИТ на базе учебных образовательных организаций региона, применению знаний и опыта по формированию эффективной системы государственного управления с использованием цифровых платформ согласно принципам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Будущее Арктики – в цифровизации. Считаем, что развитие сотрудничества с фирмой «1С» будет содействовать повышению уровня цифровой трансформации региона и совершенствованию системы государственного управления», – прокомментировал соглашение глава региона.

«У «1С» большой опыт реализации облачных платформ регионального масштаба, которые охватывают тысячи организаций, позволяют централизовать их данные в едином облаке и организовать эффективное управление регионом. Сотрудничество в рамках соглашения позволит усилить подготовку ИТ-кадров в регионе и обеспечить высокие темпы цифровизации Мурманской области», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Губернатор Андрей Чибис добавил, что команда фирмы «1С» возьмёт шефство над Мурманским колледжем экономики и информационных технологий, который занимается подготовкой профильных специалистов, а также будет развивать сотрудничество с Мурманским арктическим университетом.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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