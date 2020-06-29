Правительство Мурманской области и ФосАгро подписали соглашение о социально–экономическом партнерстве на три года

Сегодня правительство Мурманской области и ПАО «ФосАгро» подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы. Оно нацелено на обеспечение устойчивого развития региона, городов Кировск и Апатиты и Кировского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро»). Общий объём финансирования программ составит около 4 млрд рублей.

Соглашение предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов, программ в области культуры и молодежной политики, развитие социальной, спортивной и туристической инфраструктуры городов присутствия. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании Андрей Гурьев. Церемония состоялась в режиме видеоконференцсвязи.

«Соглашение – это важнейший документ для развития Апатитов и Кировска. Помимо тех налогов, которые платит партнер – компания «ФосАгро» – в бюджет, соглашение – это дополнительные обязательства по развитию территорий. Оно предусматривает вложения в размере почти 4 млрд рублей на паритетных условиях, чтобы жизнь в двух городах, а значит и в регионе, становилась лучше. Компания «ФосАгро» является нашим добрым, надежным партнером, серьезным инвестором. Принципиально важно, что такое партнерство позволяет не только обеспечивать людей высокотехнологичными рабочими местам, но и менять жизнь в муниципалитетах к лучшему», – сказал губернатор во вступительном слове.

Глава региона отдельно поблагодарил руководство компании за оперативную помощь в подготовке системы здравоохранения к лечению пациентов с коронавирусом –приобретение современного оборудования, техники, СИЗов, оснащение дополнительных коек, что позволило погасить очаг инфекции на территории.

Как отметил генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев новое долгосрочное соглашение с Правительством Мурманской области отражает общее стремление к дальнейшему расширению партнерства в интересах социально-экономического развития региона.

«Мы сделали акцент на социальных проектах, на развитии здравоохранения, спортивной и транспортной инфраструктуры. Реализация этих программ позволит повысить качество жизни не только в Кировске и Апатитах, но и в регионе в целом, станет важным шагом на пути повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе повысит ее значение как центра спортивного туризма. В условиях пандемии мы усиливаем традиционную поддержку медицинских учреждений в городах присутствия, поэтому в сфере здравоохранения появился важный раздел о расширении помощи АКЦГБ на проведение противоковидных мероприятий. На сегодняшний день общий объём средств, направленных ФосАгро с начала марта на противоэпидемическую защиту трудовых коллективов и поддержку медицинской и социальной инфраструктуры городов присутствия, превышает 1,7 млрд рублей», - подчеркнул генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

Одним из направлений сотрудничества в рамках соглашения станет работа по увеличению доходной части консолидированного бюджета Мурманской области и повышению эффективности его расходования. Стороны берут на себя обязательства по разработке стратегий и перспективных планов по созданию крупных инфраструктурных объектов на территории Кировска и Апатитов.

Так, более миллиарда рублей будет направлено на развитие системы здравоохранения. Правительство Мурманской области направит в течение трех лет 350 млн рублей на проведение капитального ремонта лечебного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы (АКЦГБ), а компания ФосАгро, в свою очередь, выделит 300 млн рублей на оснащение медучреждения современным оборудованием и повышение лечебных возможностей больницы в борьбе с COVID-19. Также компания выделит средства организацию современной ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус в медицинском центре «Тирвас».

На развитие среднего и среднего профессионального образования компания в рамах соглашения направит более 210 млн рублей. В частности, продолжится реализация проектов «ДРОЗД» и «ФосАгро-школы», поддержку получат образовательные учреждения и филиалы Мурманского арктического государственного университета в Кировске и Апатитах.

Средства областного бюджета будут направлены на строительство и оснащение ФОКа в Апатитах и реконструкцию культурно-досугового центра «Большевик» в Кировске. Почти 300 млн рублей стороны, в рамках соглашения, выделят на развитие аэропорта «Хибины». Внимание будет уделено проектам по развитию инфраструктуры горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр», на эти цели стороны выделят более 530 млн рублей.

В перечне совместных проектов на ближайшие три года – создание системы искусственного оснежения, увеличение количества освещенных трасс, приобретение современного оборудования и строительство панорамного ресторана. Из средств областного бюджета будет профинансировано строительство подъемника и административного здания для Кировской СДЮШОР. ФосАгро профинансирует строительство собственного спортивного комплекса для кировских воспитанников «ДРОЗД-Хибины».

Инвестиции в развитие добычных и обогатительных мощностей ГОК «Апатит» в ближайшие 5 лет превысят 60 млрд рублей.

Новое соглашение является продолжением аналогичного документа, подписанного три года назад в рамках Петербургского международного экономического форума. Особое внимание в нем было уделено развитию Хибинского туристического кластера, проектам в области здравоохранения, образования и социальной сферы Кировска и Апатитов.

Фактические вложения ФосАгро составили 1,121 млрд, вместо планировавшихся изначально в рамках прошлого соглашения 695,2 млн рублей. Объем финансирования со стороны областного бюджета – 1,643 млрд рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, новое соглашение расширит платформу сотрудничества региональной власти и крупного бизнеса, позволит органично включить инвестиционные проекты и социальные программы компании в единую стратегию социально-экономического развития Кольского Заполярья, укрепить промышленный потенциал региона.

Андрей Гурьев поблагодарил правительство Мурманской области и лично губернатора Андрея Чибиса за поддержку инвестиционных, производственных и социальных проектов компании и оперативные усилия по созданию в регионе противовирусного щита.