Правительство Мурманской области и группа «Ареал» подписали соглашение о подготовке ИТ-кадров для горнодобывающей отрасли

В Москве 13 февраля состоялось заключение трёхстороннего соглашения между правительством Мурманской области, Мурманским арктическим университетом и горно-металлургической компанией «Ареал». Документ, предполагающий стратегическое партнёрство региона и бизнеса в образовательной и научно-исследовательской деятельности, подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор «Ареал» Владислав Свиблов и проректор по стратегическому развитию МАУ Екатерина Калачикова.

Среди ключевых задач соглашения, – обеспечить раннюю профориентацию через практикоориентированное обучение и сформировать прозрачные карьерные траектории для талантливой молодёжи. Основные направления сотрудничества включают комплексное обновление учебной инфраструктуры и системную подготовку кадров по сквозному образовательному треку «среднее профессиональное образование – вуз – компания». В развитие МАУ «Ареал» вложит 200 миллионов рублей.

«Для Мурманской области развитие компетенций молодёжи в сфере ИТ — приоритетная задача, зафиксированная в нашем стратегической плане «На Севере – жить!». Мы создаём в регионе современную образовательную экосистему, ориентированную на потребности ключевых отраслей, в том числе горнодобывающей. Партнёрство с бизнесом позволяет нам выстраивать подготовку специалистов не абстрактно, а под конкретные производственные задачи региона. Это значит — рабочие места, устойчивое развитие предприятий, рост возможностей для самореализации молодежи Арктики», - отметил Андрей Чибис.

«В сложившейся конъюнктуре рынка наша группа активно занимается развитием собственных горно-геологических информационных систем, цифровых сервисов, систем автоматизации технологических процессов. Эти направления требуют одновременно наличия ИТ-компетенций и глубокого погружения в специфику горнодобывающего бизнеса. Поэтому мы заранее инвестируем в подготовку кадров и подключаемся к образовательным программам в ведущих вузах страны, выделяем наставников, стипендии, места для практик и стажировок. Всё для того, чтобы талантливые разработчики могли познакомиться с компанией ещё во время обучения и в дальнейшем реализовали свой потенциал в рамках работы над нашими сложными и интересными производственными кейсами», - сообщил генеральный директор и акционер группы «Ареал» Владислав Свиблов.

Как подчеркнула проректор по стратегическому развитию МАУ Екатерина Калачикова, партнёрство с группой «Ареал» — это важный шаг в реализации стратегии цифровой трансформации университета.

«Мы последовательно развиваем направления искусственного интеллекта, анализа данных, цифрового моделирования и автоматизации, интегрируя их во все уровни подготовки — от колледжа до магистратуры и научных проектов. Для нас принципиально важно, чтобы студенты работали с реальными индустриальными задачами и современными технологиями уже в процессе обучения. Такое взаимодействие усиливает практическую составляющую образовательных программ и формирует у выпускников компетенции, востребованные в экономике будущего», - сказала Екатерина Калачикова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на средства, выделенные группой «Ареал», также будет обновлена материально-техническая база колледжа Мурманского арктического университета. Кабинеты, где будут проводиться занятия по программам «Информационные системы и программирование» и «Электроснабжение», отремонтируют и оснастят современным технологичным оборудованием. Обучающие материалы по программированию, информатике и вычислительной технике актуализируют при участии экспертов горно-металлургической компании – с учётом их прикладного опыта и знаний.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562338/#&gid=1&pid=2