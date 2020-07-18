Правительство Мурманской области и компания «Газпром недра» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве

Правительство Мурманской области и ООО «Газпром недра» вчера заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное развитие Кольского Заполярья. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании Всеволод Черепанов.

Партнерское соглашение предусматривает реализацию совместных социальных проектов и программ, связанных с развитием экономического, научного, культурного и кадрового потенциала Мурманской области, а также содействие ООО «Газпром недра» модернизации региональной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

«У правительства Мурманской области с компанией сложились давние плодотворные и результативные отношения. Реализован ряд интересных и важных для региона проектов. Было закуплено оборудование для областного специализированного Дома ребенка, проведен фестиваль «Гастрономическая карта России» в Териберке, а в прошлом году мы открыли туристский информационный центр Мурманской области. Новое соглашение направлено на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Как и раньше, большое внимание будет уделено благотворительным и социальным проектам», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Стороны договорились осуществлять взаимодействие на основе соблюдения баланса интересов, в том числе путем формирования благоприятных условий для реализации проектов компании на территории Мурманской области и обеспечения их квалифицированными кадрами.

«Одним из стратегических направлений деятельности нашей компании в области геологоразведки является проведение исследований российского шельфа, в том числе шельфа арктических морей. Заключенное соглашение с Мурманской областью имеет для нас особую важность и предусматривает ряд направлений, которые интересны обеим сторонам», – сказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Руководитель ООО «Газпром недра» отметил, что практическая реализация двусторонних договоренностей станет дополнительным импульсом как для развития компании, так и для региональных производственных и инжиниринговых организаций.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, компания «Газпром недра» создана в 2019 году в результате интеграции производственных активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка». Ранее между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка» было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализован ряд проектов: разработка мастер-плана развития Териберки, проведение мобильного фестиваля региональной кухни «Гастрономическая карта России», открытие туристского информационного центра и закупка оборудования для областного специализированного Дома ребёнка.