Правительство Мурманской области и «НОВАТЭК» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Мурманской области. Церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Документ закрепляет намерения сторон о совместной работе в реализации значимых проектов в Заполярье – прежде всего, в интересах жителей. Соглашение касается многих сторон жизни – здравоохранения, образования, развития социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержки массового спорта, культуры и искусства. Сотрудничество в том числе способствует созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций на территорию Мурманской области.

«Соглашение о сотрудничестве, которые мы сегодня заключили, – это 6 млрд 100 млн рублей инвестиций в социальную сферу на ближайшие 10 лет. Два ключевых акцента – это развитие образования и спорта, и, прежде всего, подготовка специалистов для Арктики. Мы планируем перезагрузить наш Мурманский государственный технический университет. Только в этом году компания «НОВАТЭК» проинвестирует 400 млн рублей на развитие этих направлений», – сказал губернатор.

Как добавил глава региона, после завершения этапа строительства площадка «НОВАТЭК» откроет большую нишу для постоянных высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест.

«Принципиально важно, чтобы наша система образования позволяла готовить специалистов газовой отрасли. А это другой технологический уровень и уклад. И у наших ребят сейчас появляется уникальная возможность получить высоко ценящуюся профессию и пойти работать в мощную международную компанию», – добавил Андрей Чибис.

Как отметил председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, компания создала одно из крупнейших предприятий Мурманской области – Центр строительства крупнотоннажных сооружений, при этом инвестирует не только в будущее газовой отрасли России и создание новых технологий, но также уделяет особое внимание развитию регионов присутствия. Создаются новые рабочие места, повышается качество инфраструктуры и реализуются программы, направленные на повышение уровня жизни населения, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.