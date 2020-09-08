Правительство Мурманской области и «НОВАТЭК» заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

Правительство Мурманской области и ПАО «НОВАТЭК» заключили дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве от 27 мая этого года. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления Леонид Михельсон.

В соглашении закреплено проведение определенных мероприятий, направленных на совершенствование и развитие комплексного социально-экономического потенциала Мурманской области и создание благоприятных условий для решения основных социальных задач. На эти цели до конца 2020 года будет направлено 300 млн рублей. Средства будут выделены на развитие здравоохранения, спорта, реновацию и модернизацию МГТУ.

Глава региона поблагодарил «НОВАТЭК» за ресурсы, которые компания направляет на поддержку социальной сферы и, в частности, на модернизацию здравоохранения в период распространения коронавирусной инфекции.

«Для нас принципиально важно, чтобы развивалось образование, чтобы мы смогли готовить компетентные квалифицированные кадры в Мурманской области для работы на таких объектах как у вас. И чтобы, конечно, активно развивалось здравоохранение и спорт», – сказал Андрей Чибис.

Леонид Михельсон, в свою очередь, отметил, что Мурманская область для компании – один из важнейших регионов присутствия.

«В непростое время мы поддержали медучреждения региона и не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в развитии региона», – сказал Леонид Михельсон.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, председатель правления «НОВАТЭК» поблагодарил команду правительства Мурманской области за участие в принятии закона о создании территории опережающего развития «Столица Арктики». Выразил уверенность, что льготы, предоставленные резидентам, позволят активнее развиваться инвестиционным проектам в Кольском Заполярье.

В ходе рабочей встречи Леонид Михельсон сообщил, что работы по строительству Центра крупнотоннажных морских сооружений осуществляются согласно графику.