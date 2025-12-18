«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.25 14:30

Правительство Мурманской области и ОНФ объединяют усилия для повышения качества жизни северян

В Мурманской области состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Оксаны Демченко и руководителя регионального отделения Общероссийского народного фронта Максима Сахневича. На встрече стороны обсудили общие задачи по организации качественной и оперативной обратной связи жителям региона, а также взаимодействие в рамках предстоящих мероприятий.

Оксана Демченко подчеркнула значимость партнёрства с ОНФ: «Народный фронт является нашим надёжным и конструктивным партнёром в решении социально значимых вопросов. Активная гражданская позиция, вовлеченность в проблемы людей и нацеленность на реальный результат делают ОНФ важнейшим элементом в системе обратной связи власти и общества. Мы ценим это сотрудничество и уверены, что наше взаимодействие напрямую способствует улучшению качества жизни на Кольском Севере».

В этом году Народный фронт вновь стал частью большой объединённой редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным». С 2023 года представители президентского движения участвуют в работе по приёму звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить вопросы россиян. Традиционно в колл-центре работают волонтёры Народного фронта со всей России. К ним уже присоединился руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

«Большинство вопросов, поступающих от жителей Мурманской области, невозможно решить без качественного взаимодействия между органами исполнительной власти, общественниками и контролирующими ведомствами. По самым сложным вопросам порой приходится обращаться непосредственно к главе региона, который никогда нам не отказывал. Конструктивная работа по обращениям, поступившим на «прямую линию» с президентом в 2024 году, в нашем регионе началась практически сразу после их приёма. Абсолютно уверен, что результат нашей совместной работы и в этот раз не заставит себя долго ждать», — отметил Максим Сахневич.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, взаимодействие правительства Мурманской области и регионального отделения ОНФ, основанное на общих целях и доверии, является практическим инструментом для своевременного решения проблем северян и повышения эффективности работы органов власти.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558928/#&gid=1&pid=1

