Правительство Мурманской области и ООО «Газпром нефть шельф» усилят совместное сотрудничество в развитии шельфовых проектов

Развитие шельфовых проектов и создание высокотехнологичной инфраструктуры для их обеспечения обсудили сегодня на встрече губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Газпром нефть шельф» Игорь Рустамов.

«Благодарю Вас за сотрудничество, активное развитие и готовность к расширению соответствующей инфраструктуры. С одной стороны, это инвестиции, с другой – создание базы для обслуживания шельфовых проектов даст дополнительный стимул к развитию области и возможность для молодых людей к самореализации», – приветствуя участников совещания, сказал Андрей Чибис.

«С Мурманской областью нас связывает успешное многолетнее сотрудничество. Сейчас Мурманск является базовым портом для обеспечения бесперебойной работы платформы «Приразломная». Этот арктический проект активно развивается, а с ним требует развития и поддерживающая его инфраструктура. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие в решении стоящих перед нами задач», – сказал генеральный директор ООО «Газпром нефть шельф» Игорь Рустамов, поблагодарив правительство и лично губернатора за поддержку деятельности компании на территории региона.

В ходе совещания глава региона отметил, что правительство Мурманской области делает особый акцент на «перезагрузку» Мурманского государственного технического университета, в частности продолжается масштабная реконструкция помещений, закупается новое учебное оборудование. Главная цель – вуз должен выпускать готовых специалистов для арктических проектов.

«Одно из направлений сотрудничества, которое у нас уже сложилось, – освоение шельфа. Чем качественнее и современнее будет инфраструктура на территории Мурманской области, в Кольском заливе, тем больше новых рабочих мест будет для северян. Новый этап совместного сотрудничества с высокой степенью вероятности даст свои плоды», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ООО «Газпром нефть шельф» – единственная нефтяная компания, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. С 2014 года компания является дочерним обществом ПАО «Газпром нефть».

В 2018 году «Газпром нефть» и МГТУ запустили совместную образовательную программу «Закупка и логистика шельфовых проектов в нефтегазовой отрасли» и открыли в университете именную аудиторию компании. Высокий уровень подготовки учащихся обеспечен уникальным опытом «Газпром нефти», сотрудники которой вместе с ведущими российскими экспертами читают лекции, ведут семинары и мастер-классы. Это дает студентам возможность получить востребованную профессию, а самым успешным выпускникам – начать карьеру в компании.