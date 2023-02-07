Правительство Мурманской области и платёжная система «Мир» расширят сотрудничество в туристической отрасли

Об этом вчера в рамках рабочей встречи договорились губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев.

В регионе в 2022 году запущен масштабный проект «Единой карты жителя Мурманской области», который реализуется на базе банковской карты «Мир».

Так, с 1 февраля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте составляет 40 рублей, однако для держателей ЕКЖ он равен 37 рублям. А школьникам и студентам предоставляется скидка 50% на проезд в городском транспорте и 60% – в пригородном.

«Благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области и платёжной системы «Мир» с октября 2022 года у северян появился новый современный инструмент, который упрощает получение некоторых услуг и открывает для её владельцев новые возможности. Это единая карта жителя Мурманской области. Сегодня более 7 тысяч человек – жители региона, учащиеся и волонтёры – уже успели познакомиться с её преимуществами и получают скидку на проезд в общественном транспорте. Мы рассчитываем на увеличение количества этих карт, на увеличение программ лояльности. Система достаточно востребована северянами», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил руководство платёжной системы «Мир» за взаимодействие и партнёрство, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Держателям карты также доступны скидки и кешбэк от местных предприятий и федеральных партнёров российской платёжной системы. В дальнейшем жители области смогут получить по ЕКЖ больше привилегий.

Так, в рамках встречи обсуждалась перспектива развития внешнего туризма с использованием национальных платёжных инструментов.

«Мы предлагаем помощь региону в увеличении как внутреннего, так и внешнего турпотока на ключевые горнолыжные курорты. Например, за счёт предоставления дополнительного кешбэка для жителей области за оплату туров банковской ЕКЖ на региональном туристическом портале. Привлечь туристов из других регионов на курорты Хибин возможно, упростив покупку ски-пасса и ускорив проход на подъемники. У нас уже есть богатый опыт реализации проектов по использованию обычной банковской карты «Мир» в качестве ски-пасса на крупнейших курортах страны. Такой функционал возможно к началу следующего горнолыжного сезона реализовать и на курортах Мурманской области», – заявил генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев.

При использовании карты «Мир» как ски-пасса туристы не только экономят время на покупку абонемента, но и сразу могут проходить по своей карте через турникеты подъёмника. Приобрести такой абонемент можно, в том числе через интернет, без посещения кассы.

Владимир Комлев также проанонсировал, что весной этого года платёжная система «Мир» запустит в Мурманской области акцию со скидкой на проезд в общественном транспорте. На 8 рублей меньше смогут платить держатели карты «Мир» любого банка. Главное условие – загрузить её в смартфон через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. По банковской ЕКЖ, загружённой в телефон, с учётом дифференцированного тарифа, введенного в регионе с февраля, скидка составит 11 рублей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru