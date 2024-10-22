Правительство Мурманской области и правоохранительные ведомства задействуют все возможные средства для предупреждения северян о действиях онлайн-мошенников

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве выступил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Мурманской области Игорь Гуляков.

Он сообщил, что за 9 месяцев 2024 года в УМВД России по Мурманской области зарегистрировано 2814 хищений денежных средств граждан, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это почти на 15 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Раскрыто – 499 дел. Что на 44,64% больше, чем за такой же период прошлого года. С начала 2024 года общий ущерб, причиненный гражданам в результате дистанционных хищений, составил 513 миллионов 969 тысяч рублей.

«Возраст подавляющего большинства пострадавших составляет от 35 до 65 лет. В меньшей степени жертвами дистанционных хищений являются люди молодого поколения», – отметил Игорь Гуляков.

По его словам, дистанционные хищения денежных средств совершаются под предлогом разблокировки банковских карт, ошибочного начисления (списания) денежных средств на банковский счёт, вымогательства под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности, при покупке или продаже товаров и услуг с использованием сайтов бесплатных объявлений, под предлогом получения дохода от инвестирования, незаконное получение дистанционных микрозаймов с использованием анкетных данных третьих лиц, взлом аккаунтов в социальных сетях или мессенджерах с дальнейшими просьбами одолжить денежные средства, а также вымогательства под предлогом распространения сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Мурманской области - министр региональной безопасности Артем Долгов подчеркнул, что подавляющее большинство потерпевших знали о таких видах преступлений из СМИ, листовок, от своих близких, от участковых уполномоченных полиции в рамках проводимой профилактической работы.

В настоящее время проводится дополнительный комплекс информационно-профилактических мероприятий с максимальным охватом жителей региона. Работа в данном направлении осуществляется в тесном взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами региона, прокуратурой и УМВД области, продолжил Артём Николаевич.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем жителям Мурманской области с просьбой: в случае поступления в ваш адрес обращений, звонков от незнакомых лиц, каких-либо организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальных, от органов власти и правоохранительных структур, направленных на принуждение к каким-либо действиям финансового, имущественного характера, просьба перепроверять эту информацию через заслуживающие доверия источники. И при любых подозрениях на совершение в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – добавил Артём Долгов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/