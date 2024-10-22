Инфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по странеПроект из Мурманской области вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.24 12:30

Правительство Мурманской области и правоохранительные ведомства задействуют все возможные средства для предупреждения северян о действиях онлайн-мошенников

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве выступил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Мурманской области Игорь Гуляков.

Он сообщил, что за 9 месяцев 2024 года в УМВД России по Мурманской области зарегистрировано 2814 хищений денежных средств граждан, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это почти на 15 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Раскрыто – 499 дел. Что на 44,64% больше, чем за такой же период прошлого года. С начала 2024 года общий ущерб, причиненный гражданам в результате дистанционных хищений, составил 513 миллионов 969 тысяч рублей.

«Возраст подавляющего большинства пострадавших составляет от 35 до 65 лет. В меньшей степени жертвами дистанционных хищений являются люди молодого поколения», – отметил Игорь Гуляков.

По его словам, дистанционные хищения денежных средств совершаются под предлогом разблокировки банковских карт, ошибочного начисления (списания) денежных средств на банковский счёт, вымогательства под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности, при покупке или продаже товаров и услуг с использованием сайтов бесплатных объявлений, под предлогом получения дохода от инвестирования,  незаконное получение дистанционных микрозаймов с использованием анкетных данных третьих лиц, взлом аккаунтов в социальных сетях или мессенджерах с дальнейшими  просьбами одолжить денежные средства, а также вымогательства под предлогом распространения сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Мурманской области - министр региональной безопасности Артем Долгов подчеркнул, что подавляющее большинство потерпевших знали о таких видах преступлений из СМИ, листовок, от своих близких, от участковых уполномоченных полиции в рамках проводимой профилактической работы.

В настоящее время проводится дополнительный комплекс информационно-профилактических мероприятий с максимальным охватом жителей региона. Работа в данном направлении осуществляется в тесном взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами региона, прокуратурой и УМВД области, продолжил Артём Николаевич.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем жителям Мурманской области с просьбой: в случае поступления в ваш адрес обращений, звонков от незнакомых лиц, каких-либо организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальных, от органов власти и правоохранительных структур, направленных на принуждение к каким-либо действиям финансового, имущественного характера, просьба перепроверять эту информацию через заслуживающие доверия источники. И при любых подозрениях на совершение в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – добавил Артём Долгов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (12+)16:00«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)16:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по стране-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок и курс американского доллара снижаются-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Напряжённая обстановка сохраняется в Сафоново, где выявлено четыре дома, в которых необходим большой объём аварийных работ-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика