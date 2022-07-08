Правительство Мурманской области и Роскультцентр заключили соглашение о развитии креативных индустрий в регионе

«Мурманская область держит курс на поддержку, развитие креативных проектов и идей талантливых северян. Мы уже выдаем гранты на современное искусство, кинорибейты. Также в регионе появляются новые творческие площадки. Теперь мы фокусируемся на развитии креативного предпринимательства, а также на поддержке и продвижении талантливой молодёжи», – отметил Андрей Чибис.

7 июля правительство Мурманской области и Роскультцентр заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития креативных индустрий. Церемония подписания состоялась в рамках Российской креативной недели в Москве. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и директор центра Марина Абрамова.

Глава региона подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве с Роскультцентром – это ещё один важный шаг в развитии творческих направлений и креативной экономики.

«Мурманская область держит курс на поддержку, развитие креативных проектов и идей талантливых северян. Мы уже выдаем гранты на современное искусство, кинорибейты. Также в регионе появляются новые творческие площадки. Теперь мы фокусируемся на развитии креативного предпринимательства, а также на поддержке и продвижении талантливой молодёжи», – отметил Андрей Чибис.

В рамках документа предусмотрено создание региональных сервисов – комплекса нормативно-правовых и организационных мер, обеспечивающих достижение стратегических целей по развитию креативной экономики региона. Еще одним пунктом соглашения является развитие талантов – формирование системы возможностей вокруг творческой молодёжи. Кроме того, предполагается разработка комплекса мер, обеспечивающих формирование урбанистической инфраструктуры и комфортной городской среды, создание кадрового потенциала в сфере архитектуры и урбанистики.

Таким образом, важными пунктами соглашения станут долгосрочная комплексная программа по созданию условий для развития креативной экономики, поддержка и формирование сообщества талантливой молодёжи, а также сети профессионалов в приоритетных отраслях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, документ подписан в рамках Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной правительством РФ.

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture?z=video-139605315_456239362%2Fd10581de7d0e25b4c4%2Fpl_wall_-139605315