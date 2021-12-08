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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 14:45

Правительство Мурманской области и «Ростелеком» заключили соглашение о цифровизации ресурсоснабжающих предприятий

Правительство Мурманской области и крупнейший оператор связи «Ростелеком» заключили соглашение о цифровизации ресурсоснабжающих предприятий региона. Подписи под документом поставили губернатор области Андрей Чибис и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В соглашении стороны выражают намерение сотрудничать в области комплексной цифровизации технологических процессов предприятий водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Внедрение умных решений в этом секторе позволит улучшить эффективность работы ресурсоснабжающих предприятий: сократить утечки на сетях, увеличить срок службы насосных систем, снизить потребление электроэнергии, оптимизировать энергозатраты и повысить производительность труда.

Пилотным предприятием, на котором будут апробированы цифровые технологии, станет АО «Мончегорскводоканал».

Помимо этого, сейчас в одной из мурманских школ «Ростелеком» проводит эксперимент по созданию системы видеонаблюдения с автоматическим анализом данных. Техническая часть системы уже смонтирована, идёт отработка алгоритмов анализа. До конца года настройка должна быть завершена, и по итогам использования инновации будет принято решение о её масштабировании на другие школы региона.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в целом высоко оценил уровень использования цифровых решений в экономике и повседневной жизни Мурманской области.

«IT-отрасль является одним из основных драйверов развития Арктической зоны. Мы видим, что власти региона это понимают и активно используют цифровые инструменты во всех сферах жизни Заполярья. У нас довольно много проектов на этой территории – в образовании и здравоохранении, в коммунальном хозяйстве и других направлениях, они уже доказали свою эффективность», – отметил глава компании.

По словам Михаила Осеевского, в Мурманской области применяется комплексный подход к цифровизации, что выводит регион в число лидеров по внедрению IT-технологий в России.

Андрей Чибис подчеркнул, что цифровизация для областного правительства – один из ведущих приоритетов, и в этой сфере «Ростелеком» является ключевым партнёром региона.

«Мы здесь достаточно серьёзно продвинулись и, конечно, активно продолжаем двигаться дальше. Из ближайших планов – реализация с «Ростелекомом» проекта первого Центра обработки данных в Арктике. Это не просто хранилище данных – в рамках ЦОДа появится ядро для масштабной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на территории Мурманской области. Это вопрос безопасности наших людей, одна из ключевых наших целей и задач», – пояснил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил большие перспективы сотрудничества с компанией в цифровизации системы здравоохранения и вопросе подготовки кадров для цифровой экономики.

2021 год стал для Мурманской области годом успехов в сфере внедрения цифровых технологий. Регион занял второе место на Северо-Западе по уровню цифровизации и вышел на вторую позицию среди 85 субъектов РФ в рейтинге обеспечения доступности социально значимых услуг в электронном виде на портале «Госуслуги».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430321/#&gid=1&pid=2

 

 

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