Правительство Мурманской области и «S7 Group» подписали соглашение о создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске и культурно-делового центра «Новый Мурманск»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров «S7 Group» Евгений Елин подписали соглашение о взаимодействии.

«Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились – развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту. Это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков», – отметил Андрей Чибис.

Евгений Елин подчеркнул, что в Мурманской области создан необходимый инвестиционный климат, который удобен для частных компаний и инвестиций в регион.

«S7 Group» не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств», – сказал председатель Совета директоров «S7 Group».

Кроме того, правительство Мурманской области и «S7 Group» договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра «Новый Мурманск».

«Ранее на территории судоремонтного завода мы планировали проект по созданию современного городского пространства. Мы переносим «Новый Мурманск» на другую территорию. Первым элементом станет региональный центр здоровья и отдыха «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» на улице Подгорной», - добавил губернатор.

«S7 Group» также станет инвесторами в один из объектов «Нового Мурманска».

«Кроме того, компания примет участие в преображении столицы Кольского Заполярья и разработке мастер-плана города Мурманска, который мы готовим по поручению Президента России Владимира Путина», – сообщил губернатор.

Для подготовки квалифицированного персонала «S7» планирует активное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом.

«Первый шаг – открытие компьютерного класса. Наш опыт подсказывает, что невозможно работать только с чертежами, необходимо и важно освоить современные инженерные программы», – заключил Евгений Елин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «S7 Group» – крупнейший частный авиационный и технический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки, внедрения и развития различных современных инженерных и IT решений.

Фото: https://gov-murman.ru