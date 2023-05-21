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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.23 13:00

Правительство Мурманской области и Телевизионное творческое объединение «АМИК» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписантами выступили — губернатор Андрей Чибис и гендиректор компании Александр Масляков. 

Глава региона подчеркнул, что областное правительство ведёт системную работу по развитию КВН-движения в Мурманской области.

«Для нас важно, чтобы у молодых ребят появилась возможность для самосовершенствования. Мы оказываем всевозможную поддержку КВН-движению региона. Теперь Мурманская область сможет принимать мероприятия самого высокого уровня. Уверен, что это положительно скажется на опыте ребят, и, кроме того, это позволит активнее развивать креативные индустрии в регионе», — подчеркнул Андрей Чибис.

Александр Масляков сообщил, что соглашение — это не начало, а констатация работы, которой уже удалость добиться, в том числе благодаря работе регионального правительства.

«У Мурманской области много интересных команд, есть достижения в большом КВН, много молодых команд, которые играют на региональном уровне. Направление развивается в области очень динамично, отличаясь оригинальным «северным» юмором, —это становится трендом в КВН, в том числе благодаря Мурманску», — отметил Александр Масляков.

Соглашение предоставляет Мурманской лиге статус Официальной лиги КВН и право быть официальным представителем МС КВН на территории с правом проведения официальных мероприятий.

Новое соглашение позволит эффективнее поддерживать КВН-движение на территории региона и взаимодействовать с АМИК, организовывать новые проекты на более высоком уровне.

Оно подготовлено в целях популяризации и развития КВН-движения, активного вовлечение детей и молодёжи в творческую и интеллектуальную деятельность, создания условий для успешной социализации молодёжи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития региона.

Соглашение позволит популяризировать КВН-движение, повысить художественный уровень команд.

Председатель комитета молодёжной политике Егор Хаценко отметил, что это значимое событие для региона. Он подчеркнул, что Мурманская область уделяет особое внимание движению.

Также глава региона посетил 1/4 финала Высшей лиги КВН, в которой приняла участие «Сборная поселка А» Мурманской области.

Напомним, в областном центре сегодня действуют две лиги – Молодёжная и Официальная, организована подготовка кадров. Кроме того, команды Официальной Мурманской лиги стабильно принимают участие в международных фестивалях КВН, где показывают отличные результаты и далее представляют регион в других лигах высшего статуса.

В Мурманской области также предусмотрено проведение региональных фестивалей, мастер-классов с приглашением и участием ведущих специалистов и игроков КВН.

В 2022 году при содействии правительства региона было проведено пять крупных областных мероприятий КВН: фестиваль Мурманской лиги КВН, 1⁄4 финала Мурманской официальной лиги КВН, отборочный концерт «Голосящий КиВиН», кубок КВН среди команд ЗАТО Мурманской области, игра КВН на Кубок губернатора Мурманской области. Также оказано содействие в направлении более 10 региональных команд КВН для участия в различного уровня мероприятиях, проводимых творческим объединением «Александр Масляков и Компания».

Помимо этого, в рамках конкурса молодежных грантов была оказана поддержка в размере 1 млн рублей Мурманской региональной молодежной общественной организации «Старт» на развитие КВН-движения. В этом году поддержка движения также продолжится.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики , ближайшая игра официальной Мурманской лиги КВН – 1/4 финала – состоится 3 июня 2023 года в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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