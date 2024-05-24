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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 14:35

Правительство Мурманской области и Высшая школа экономики подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Соглашение между правительством Мурманской области и факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ было заключено на Международной выставке-форуме «Россия» 24 мая. Основная цель партнёрства – проведение совместных исследовательских и образовательных проектов, направленных на содействие устойчивому развитию Арктической зоны Российской Федерации и, в частности, Мурманской области.

Подписантами соглашения стали вице-губернатор Мурманской области Ольга Вовк и декан факультета Евгений Михайленко.

В рамках совместной деятельности ключевыми направлениями обозначено проведение исследований, а также совместных образовательных программ и проектов, связанных с темой развития Российской Арктики и, в частности, Мурманской области. Ольга Вовк отметила важность взаимодействия с экспертным сообществом, с Высшей школой экономики.

«В экспертный совет при рабочей группе транспортно-логистическому и социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации при Госсовете, председателем которой является губернатор Мурманской области Андрей Чибис, входят коллеги из Высшей школы экономики, они участвуют в заседаниях и при формировании решений, связанных с развитием Арктической зоны Российской Федерации», – пояснила Ольга Вовк. 

Евгений Михайленко подчеркнул, что факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ является одним из самых смежных и прикладных в стране, который занимается разнообразными исследованиями и проектами в различных областях – это и урбанистика, и пространственное развитие, транспортное планирование, экономика, социология города и многое другое. Помимо образовательных проектов и научных исследований для факультета очень важно прикладное направление, в частности, мастер-планирование.

«В этой теме мы не только разработчики, но и методологи процесса, имеющие свою позицию. И нам важно, что мы включены в работу экспертного совета при рабочей группе госсовета Российской Федерации под руководством Андрея Владимировича Чибиса, губернатора Мурманской области. Тематика северной урбанистики и работа с арктическими опорными городами, наверное, одна из ключевых тем в текущей повестке и важно отметить, что Мурманская область задает тренды в этих направлениях. И, на мой взгляд, это не просто соглашение между отдельным регионом и Высшей школой экономики, а скорее возможность сделать что-то большое для всей страны» – отметил Евгений Михайленко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, одним из ближайших совместных проектов станет публикация сборника «Арктика в цифрах», консолидирующего экспертно-аналитическую информацию по теме развития мировой и российской Арктики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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