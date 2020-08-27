Правительство Мурманской области и заключило соглашение о сотрудничестве с крупнейшим туроператором TUI Россия. Документ, подписанный сегодня губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и генеральным директором «ТТ-Трэвел» (торговый знак TUI) Тарасом Демурой, позволит активно совершенствовать и продвигать туристические продукты региона.

«ТТ-Тур – один из крупнейших туроператоров страны, с соответствующими компетенциями, и возможностями, в том числе финансовыми. Сегодня мы обсудили, как правильно выстраивать туристическую отрасль, сферу экономики. Для региона это трансформация наших идей и инициатив в практическую плоскость по развитию туриндустрии. Важно отметить, что это не замена локальных туристических операторов, а совместная работа с местными туроператорами, местными предпринимателями, подтягивание их уровня для формирования того продукта, который можно смело продавать туристу. Чем интереснее продукт, экономически выгоднее для всех, тем выше возможность на этом продукте легально заработать, заплатив налоги в те населенные пункты, которые принимают большое количество туристов. Главная цель, чтобы турист приносил на нашу территорию не мусор, а деньги. Это важный шаг и мы получаем компетентного и эффективного партнера для реализации этой задачи», – подчеркнул Андрей Чибис.

В настоящее время готовятся к запуску зимние программы TUI Россия 2020-2021 года по Мурманской области, в том числе рассматривается возможность организации чартерных рейсов для туристов и жителей региона. Правительство Мурманской области совместно с ООО «ТТ-Трэвел» дополнительно проработает вопрос о возможности организации чартеров из Москвы в ближайшие новогодние праздники. Кроме того, туроператор готов к участию в совместных мероприятиях в сфере, продвижения туристического потенциала региона, организации информационных туров, пресс-туров, разработке новых туристических маршрутов на территории региона, а также обучения региональных специалистов.

«Наша задача – познакомить россиян с Россией, как ни странно. Нам надо привлечь их сюда сделать технологично, чтобы люди могли удобно добираться до туристических мест, иметь хорошие места размещения, компетентных гидов, объекты питания, и чтобы все это можно было упаковать в пакетный продукт. Это очень важно, такова тенденция – турист хочет заранее понимать, что он увидит, что он получит, каким образом будет осуществляться сервис. Мы должны из природных красот сделать туристический продукт. Это совместная работа туроператора, локальных властей и инвестора, который вкладывает в местную инфраструктуру. Только симбиоз этих трех участников даст хороший эффект: массовый экологичный турпродукт, приносящий деньги в бюджет, а не оседающий в серой кассе, и возможность регулировать антропогенную нагрузку», – отметил Тарас Демура.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, TUI Россия является совместным предприятием крупнейшего международного холдинга TUI Group – мирового лидера в области туризма и российской компании А.А. Мордашова ООО «Севергрупп» (владеет 90% акций TUI Россия), что обеспечивает гарантированную финансовую стабильность компании. Включает в себя туроператора и сеть турагентств на территории Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в сферах внутреннего, въездного и выездного туризма.