Правительство Мурманской области, Мурманский арктический университет и «Антей Север» подписали трёхстороннее соглашение по созданию кампуса мирового уровня

Альянс образования, бизнеса и власти станет драйвером технологического развития высшего образования в Мурманской области.

«Соглашение связано с развитием Мурманского арктического университета и с созданием нового кампуса мирового уровня. Компания «Антей» уже участвует в программе «Профессионалитет», благодаря ей в средней мореходке уже функционируют лаборатории, наша задача – сделать очередной шаг для повышения качества высшего образования в регионе», — сказал Андрей Чибис.

Генеральный директор «Антей Север» Сергей Балябо отметил, что несмотря на сложные экономические условия бизнес готов поддерживать проекты, направленные на формирование современной образовательной среды.

«Мы будем инвестировать в науку, образование и молодое поколение. Наши дети должны быть креативными, способными генерировать новые идеи для развития производства и экономики региона и Арктической зоны России», — подчеркнул руководитель компании.

Создание кампуса, по словам исполняющей обязанности ректора Мурманского арктического университета Марии Князевой, уже началось. Первым его объектом станет Береговой учебно-тренажёрный центр, который в полном составе будет введён в эксплуатацию в следующем году. А в 2025 году откроется первая его часть — Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна с модулем автономности.

«При создании концепции кампуса мы знали, главная ценность – не стены, а содержательное наполнение. «Антей Север» для нас стратегический партнёр, который помогает обеспечивать связь образовательных программ с реальными запросами арктической промышленности», — рассказала Мария Князева.

Благодаря трехстороннему соглашению университет сможет усилить практико-ориентированную подготовку специалистов по ключевым направлениям: «Северный морской путь» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, федеральный проект по строительству кампуса мирового уровня в Мурманске (Кампус МАУ) осуществляется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550273/#&gid=1&pid=2