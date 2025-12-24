Правительство Мурманской области наделят полномочиями по освобождению товаров ремесленников от обязательной маркировки

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали законопроект о наделении правительства Мурманской области полномочиями в области освобождения товаров ремесленников от обязательной маркировки. В дальнейшем это позволит на региональном уровне определять, какие товары можно относить к продуктам труда ремесленников, не подлежащим обязательной маркировке.

Предполагается, что товары будут признаваться продуктами труда ремесленников, если будут произведены индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Мурманской области, и будут являться конечным продуктом труда. Конкретные критерии будут установлены правительством Мурманской области.

«Меры для соблюдения закона о маркировке бизнес должен принимать за свой счёт — сначала купить оборудование, а затем регулярно закупать расходные материалы в виде этикеток для кодов. Сегодня федеральное законодательство даёт нам возможность самостоятельно определять перечень товаров, произведенных ремесленниками, которые можно не маркировать, в рамках товаров, исключенных из маркировки на федеральном уровне. Мы на региональном уровне, безусловно, хотим этим правом воспользоваться. Дальнейшее утверждение перечня товаров, свободных от маркировки, позволит снизить финансовую нагрузку с наиболее уязвимой категории предпринимателей. Безусловно, поддержка ремесленников, создающих локальные креативные продукты, имеет важное значение не только для развития экономики, но и для повышения туристической привлекательности региона», — прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.