Правительство Мурманской области напоминает: ряд категорий северян может получить льготы на оплату коммунальных услуг

В Мурманской области установлены категории граждан, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

Так, с 1 января 2020 года «Детям войны» предоставляются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. За счет средств областного бюджета в 2021 году выплату получили порядка 3 тыс. граждан данной категории на сумму 62,8 млн рублей.

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, достигшим 80-ти и более лет, осуществляется доплата до фактического размера взноса на капитальный ремонт. Таким образом, пожилым гражданам, проживающим в помещениях, площадь которых выше нормативной, осуществляются две выплаты. За счёт них фактические расходы на уплату взноса на капремонт полностью компенсируются. В 2021 году обе выплаты получили порядка 6,3 тысячи человек на сумму 9,38 млн рублей.

С начала января 2022 года установлена новая мера социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) в размере 1500 рублей женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». На данный вид поддержки в 2022 году будут иметь право порядка 200 человек. В настоящее время выплаты назначены 148 донорам.

Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты до размера фактически начисленной платы за ЖКУ установлено участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим группу инвалидности, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, членам семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Право на указанную ежемесячную доплату будут иметь порядка 690 человек. Расходы областного бюджета в 2022 году составят 24 млн 897,6 тысячи рублей.

Таким образом, указанной категории лиц предоставляются две выплаты, направленные на компенсацию их расходов по квартплате – ЕЖКВ и ежемесячная доплата, сумма которых полностью компенсирует данные расходы.

Напомним, что в преддверии 77-й годовщины Великой Победы было принято постановление Правительства Мурманской области, обеспечивающее 100-процентную компенсацию расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников.

Кроме того, на последнем заседании областной Думы принят закон о введении с 1 мая дополнительной меры поддержки в виде ЕЖКВ - 1500 рублей ежемесячно - для категории тружеников тыла. По прогнозам, 676 человек в текущем году будут получать эту выплату. Для этих целей из областного бюджета дополнительно выделят 8 млн рублей

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 1 июня текущего года в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области установлены новые размеры величины прожиточного минимума (ВПМ) на 2022 год. В связи с увеличением размеров ВПМ повысится численность многодетных семей, имеющих право на ежемесячную коммунальную выплату.

Необходимо отметить, что фиксированные размеры выплат ежегодно индексируются в соответствии с законом об областном бюджете. Как правило, индексация осуществляется с 1 июня. В 2022 году социальные выплаты проиндексированы на 4%.

Подробнее о мерах социальной поддержки и механизме их зачисления можно уточнить в «едином личном кабинете» или в соответствующем разделе на сайте Министерства труда и социального развития.