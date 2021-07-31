Правительство Мурманской области направило дополнительно 1,6 млн рублей на организацию временных общественно полезных работ

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области о выделении 1,6 млн рублей для финансового обеспечения (возмещения) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах.

Как пояснили в Министерстве труда и социального развития Мурманской области, увеличение объемов финансирования позволит дополнительно привлечь к временным общественно полезным работам и оказать материальную поддержку 249 гражданам, в том числе 100 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, всего с января 2021 года в регионе создано 1504 временных рабочих места на 54 предприятиях различных форм собственности. 1 301 человек трудоустроен по направлению центров занятости населения, из них 382 – из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.