Правительство Мурманской области направит 2,2 млн рублей на проведение ремонтов в школах Приморского района Запорожской области

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым из регионального бюджета будет выделено 2,2 млн рублей на разработку сметных расчётов для проведения ремонтов и приобретение мебели для образовательных организаций подшефной территории – Приморского района Запорожской области.

Кроме того, постановлением были добавлены около 500 тысяч рублей для приобретения подарочных новогодних наборов, которые отправили в Запорожскую область.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, на прошлой неделе школьники из Приморского района побывали на Кольском полуострове – ребята провели шесть дней в центре «На Севере – жить!», посетили новогодние мероприятия и знаковых места столицы Кольского Заполярья. Поездка была организована по инициативе губернатора Андрея Чибиса как поощрение для отличников, лидеров «Движения Первых» призёров регионального этапа президентских спортивных игр для школьников.

Фото: https://gov-murman.ru