Правительство Мурманской области направит дополнительно 5 млн рублей на поддержку движения КВН в регионе. Об этом губернатор Андрей Чибис сказал вчера на оперативном совещании.

«С учётом популярности КВН и необходимости вовлечения в движение школьников и команд производственных предприятий дополнительно выделяем 5 млн рублей на грантовую поддержку. Также необходимо сделать так, чтобы процедура получения грантов зависела от успешности той или иной команды и роста её популярности», – отметил Андрей Чибис.

Работа по развитию КВН-движения в Заполярье началась в декабре 2020 года. Планируется, что команды весёлых и находчивых появятся в каждом муниципальном образовании Мурманской области.

В этом году региональное правительство уже выделило 4 млн рублей для поддержки движения КВН в области и учредило главный приз – 500 тысяч рублей за победу в Кубке команд. Фестиваль Мурманской лиги КВН стартует 9 апреля.

По словам председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Егора Хаценко, интерес жителей Заполярья к КВН растёт с каждым годом. С 2014 года три команды региона – «Сборная города Мурманска», «Морская академия» и «Сборная Снежногорска. Мурманск – столица Арктики» – дошли до Высшей лиги КВН и достойно представили Крайний Север.

Как сообщил Егор Хаценко, также благодаря систематической работе и поддержке КВН-движения на базе Дома молодёжи в Мурманске наблюдается постоянный качественный рост в этом направлении. В областном центре сегодня действуют две лиги – Молодёжная и Официальная, организована подготовка кадров. Также команды Официальной Мурманской лиги стабильно принимают участие в ежегодном международном фестивале КВН «КиВиН» в городе Сочи, где показывают отличные результаты и далее представляют регион в других лигах высшего статуса.