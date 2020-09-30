Правительство Мурманской области одобрило приоритеты региональной налоговой политики на 2021-2023 годы

На заседании регионального правительства министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова представила приоритеты налоговой политики на 2021-2023 годы. Их зафиксируют в утверждаемом правительством документе, который послужит основанием при планировании областного бюджета и создаст определенность условий ведения экономической деятельности на территории региона в перспективе.

В настоящее время уже сформирована система преференций для резидентов территорий опережающего развития и Арктики. В период 2021-2023 годов может потребоваться только её донастройка с учётом правоприменения.

На сегодняшний день по количеству потенциальных резидентов и одобренных проектов Мурманская область лидирует среди других регионов Арктической зоны. В личном кабинете инвестора Арктической зоны на специализированном портале зарегистрировано 33 проекта. Из них три уже прошли отбор (ООО «Норд Стар», ООО «Порт Лиинахамари», ООО «Флогопит»), идут процедуры заключения соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Татьяна Русскова отметила, что особым блоком региональной налоговой политики являются решения о снижении налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, в наибольшей степени пострадавших от введения соответствующих ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Системной задачей налоговой политики области также является оценка эффективности налоговых расходов (льгот) региона.

«По результатам проведенной оценки за 2019 год все региональные льготы являются эффективными и сохранят свое действие, как и установленные преференциальные режимы для резидентов ТОР и Арктики», – в завершение выступления отметила Татьяна Русскова.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, приоритеты региональной налоговой политики на 2021-2023 годы основаны на важнейших решениях, принятых в текущем году на федеральном уровне. Так, 12 мая создана первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Для резидентов ТОР «Столица Арктики» региональными решениями установлены льготы по налогу на имущество и налог на прибыль организаций сроком на 5 и 10 лет соответственно.

С 28 августа вступил в силу фдеральный закон о поддержке предпринимательской деятельности на территории АЗРФ. На федеральном уровне было принято решение о предоставлении широкого спектра налоговых и иных финансовых мер поддержки. При этом в ходе рассмотрения удалось снизить порог для резидентов АЗРФ по необходимому объему капитальных вложений с 10 до 1 млн рублей. Это послужит стимулом для развития в Арктике не только крупного, но и малого бизнеса.

Со стороны регионального правительства также уже обеспечено принятие пакета мер налогового стимулирования резидентов АЗРФ. Согласно правилам Налогового кодекса РФ он вступит в силу с 1 января 2021 года, как и федеральные налоговые преференции.