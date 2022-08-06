Правительство Мурманской области оказало финансовую поддержку ТСЖ

Весной 2022 года правительство Мурманской области впервые выделило 50 млн рублей на решение первоочередных проблем товариществ собственников жилья и других инициативных собственников. Деньги распределились на конкурсной основе среди 13 ТСЖ. Работы начались летом.

В посёлке Зверосовхоз Кольского района участником новой губернаторской программы стало ТСЖ «Семь домов». В его ведении находятся двухэтажные дома на улице Зелёной. ТСЖ подало заявку на получение средств для замены кровель домов №2 и №3. Подрядчик и проектировщик были выбраны с помощью электронного аукциона.

Как сообщил заместитель генерального директора регионального Фонда капремонта Алексей Комягин, на каждую крышу ТСЖ «Семь домов» получило по три миллиона рублей. Работы ведутся опережающими темпами. С дома №3 полностью снято старое кровельное покрытие, выполнено обустройство обрешётки, вычищены чердачные помещения. Объекты планируется сдать в ноябре.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, работы проинспектировала министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова. Жители отметили, что довольны скоростью и качеством выполнения работ.

«Радостно, что финансирование смогли получить ТСЖ из маленьких посёлков. Отмечу, что внутренние помещения дома хорошо содержатся силами жителей и ТСЖ. На крыше я не увидела проблем с изоляцией, все трубопроводы заизолированы, нет «выкрашивания» кирпичей на конструкциях, стропильная система в порядке, керамзит засыпан ровным слоем. Уверена, что ремонт тут делается надолго, – отметила Алёна Кузнецова.

Всего на выделенные для ТСЖ средства областного бюджета в 2022 году ремонтируются три крыши, один подвал, один фасад, заменены два лифта и шесть внутридомовых инженерных систем, сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/